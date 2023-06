ŽENE LUDELE ZA NJIM, MUŠKARCI MU ZAVIDELI, A ONDA JE USLEDIO ŠOK OBRT: Glumca pokosila tada nepoznata bolest, svi su ga se odrekli

Romantične komedije, posebno holivudskog tipa, stare su koliko i sam igrani film, iz 20-ih i 30-ih godina prošlog veka.

Ali prava eksplozija klasičnih romansa sa srećnim i uvrnutim završetkom postala je dominantno popularan žanr 50-ih i 60-ih godina. A njihovi glavni predstavnici bili su Doris Dej i Rok Hadson.

Zlatno doba

Doris Dej i Rok Hadson su uživali u trajnoj filmskoj vezi koja je počela kada su glumili u klasiku Pillov Talk iz 1959. i trajala je do njegove smrti od side 1985. Prisećajući se njihovog prvog susreta, Dej je rekla da pre toga „ona nije znala skoro ništa o njemu“ .

- Sećam se da sam nekoga pitao: 'Da li se stvarno zove Rok? To je čudno, zar ne? - priseća se Dej.

- Ali nije trebalo dugo da ga upoznam jer je bio zabavan. Zaista ima sjajan smisao za humor. I dao mi je nadimak Junis. Uvek je morao da ima ime za mene. Bilo ih je mnogo, ali voleo je Junis najbolje - prisetila se ona.

Pored toga što je zbližila par, romantična komedija je bila hit na blagajnama, kao i kod kritičara. Dej je dobila jedinu nominaciju za Oskara za najbolju glumicu za glavnu ulogu u filmu. Zajedno su se pojavili u filmovima "Lover Come Back" (1961) i "Send Me No Flowers" (1964). To ih je učinilo svojevrsnim nekrunisanim kraljevskim parom romantičnih komedija.

Predmet želje, idol i ikona

Rođen kao Roj Ficdžerald (agent ga je preimenovao u Rok Hadson), sa svojom snažnom građom, Hadson je bio oličenje "heteroseksualne muškosti". Žene su htele da budu sa njim, muškarci su želeli da budu kao on, a za decu je bio pojam nepobedivog frajera.

Bio je ikona zlatnog doba Holivuda. A onda su dijagnoza i smrt od side 1985. šokirali svet. Njegov slučaj je potpuno promenio način na koji javnost percipira AIDS. Bilo je nečega u Hadsonovoj harizmu što je kao da je pogodilo američku svest. Hadson je decenijama bio deo šačice filmskih glumaca koji su personifikovali ono što su neki zvali „zdrava američka muškost“, a onda se u jednom naletu otkrilo da je i on gej i da boluje od tada skoro nepoznate bolesti.

Pre nego što je Rok objavio da ima sidu u julu 1985. godine, nekoliko drugih poznatih ljudi se zarazilo HIV-om i čak umrlo, ali Hadsonova dijagnoza je bila prekretnica.

Ironično, otkrio je da ima Sidu zahvaljujući večeri kojoj je prisustvovao sa svojim starim prijateljima, predsednikom Ronaldom Reganom i njegovom suprugom Nensi. Večerajući sa njima u Beloj kući 15. maja 1984. godine, pozirao je za fotografiju koja je kasnije otkrila tačku na njegovom vratu.

Na nagovor najužeg kruga prijatelja otišao je kod dermatologa i uradio biopsiju, a do kraja tog meseca je znao da ima sidu. Od tog trenutka, Hadson, koji je već bio prilično introvertiran u pogledu svoje seksualne orijentacije, pomno je čuvao informacije o svom narušenom zdravlju, čak nije rekao ni svom ljubavniku, Marku Kristijanu.

SIDA - zarazna bolest ili "republički san"

O sidi se priča i zna od kraja sedamdesetih godina prošlog veka. Bio je to neki čudan sindrom za koji se mislilo da se dešava samo homoseksualcima, narkomanima i tamnoputoj populaciji. I naravno, sve se to dešavalo u predgrađima američkih gradova, gde je živela siromašna klasa i sve moguće manjine; rasne, nacionalne, polne...

A Reganova vlada je u to vreme bila potpuno blagonaklona jer se sve dešavalo daleko od njihovih očiju, a još dalje od njihovih interesnih krugova i birača. LGBT zajednica je vrištala i upozoravala, ali ih niko nije slušao, ni mediji, ni medicinska struka, a pogotovo ne njihovo okruženje, rođaci i prijatelji.

Predsednikova porodica, dugogodišnji prijatelji velike zvezde, brzo ga se odrekla. Čak su odbili da pozovu Hadsona i stave ga na listu za eksperimentalno lečenje koje bi mu moglo produžiti život, piše Index.hr.

Dinastija kao poslednji tragični valcer

Stariji pamte njegovo pojavljivanje u tada megapopularnoj "Dinastiji", kao bivšeg ljubavnika Linde Evans. Negirajući svoje novo zdravstveno znanje, Hadson je nastavio da radi, iako je njegov izgled počeo vrlo jasno da sugeriše da je bolestan.

Snimio je seriju od devet epizoda popularne sapunice, u kojoj je igrao Danijela Risa, iskušenja za veoma udatu Kristal Karington. Epizode ​​u kojima je glumio emitovane su između 19. decembra 1984. i 3. aprila 1985. u SAD, a nedugo zatim i kod nas. U epizodi The Ball od 6. februara 1985., Hadson i Evans dele strastveni poljubac. Bila je to slika koja će kasnije podstaći debatu o tome da li je ugrozio njen život.

Iza kulisa, Hadson se navodno mučio sa poljupcem, odlučivši da to uradi uz ispiranje usta i druge mere predostrožnosti. Na kraju je držao jezik za zubima.

U susret dokumentarcu

Krajem ovog meseca, HBO će emitovati "Rock Hudson: All That Heaven Alloved", intimni dokumentarni portret Rok Hadsona. Film istražuje priču o čoveku koji živi dvostrukim životom, čiju su javnu ličnost pažljivo proizvodili drugi i orkestrirao Holivud, dok se plašio da će javnost otkriti da privatno živi kao homoseksualac.

Tragedija i žrtva Roka Hadsona promenila je svest Amerikanaca i ostatka sveta o sidi.

