ČUVENI TEKSTOPISAC PREMINUO U 99. GODINI: Ostao upamćen po brojnim mjuziklima i hitovima, među kojima je i ova čuvena NUMERA

Dobitnik Gremija Šeldon Harnik umro je u 99. godini. Preminuo je u svom domu u Njujorku, rekao je njegov portparol Šon Kac. Muzički umetnik bio je najpoznatiji po mjuziklu "Fiddler On The Roof".

"Fiddler On The Roof" prikazan je 1964. godine i jedno je od brojnih dela koje je iznedrila saradnja Šeldona Harnika i Džerija Boka. Sedam godina prikazan je istoimeni film.

foto: Rahav Segev / Zuma Press / Profimedia

Ovo delo donelo je brojne hitove, u koje spadaju Matchmaker, Matchmaker, Sunrise, Sunset, Do You Love Me? i najpoznatija pesma Were a Rich Man.

Ime Šeldona Hanrika nalazi se iza velikog broja brodvejskih mjuzikla. Radio je i na ostvarenju Fiorello! iz 1959. i na "She Loves Me" iz 1963. prenosi Daily mail.

(Kurir.rs/Blic žena)

Bonus video:

00:14 PREMINUO MALČANSKI BERBERIN: Ninoslav Jovanović umro u Kazneno-popravnom zavodu u Požarevcu