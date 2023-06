ĆERKA ARAPSKOG ŠEIKA PREKRŠILA TRADICIJU: Htela da NADMAŠI prelepu majku, pa uradila NEZAMISLIVO! Svi se čude kako se DRZNULA

Šeik Hamad ibn Khalifa al-Tani, bivši katarski emir, i njegova supruga šeika Moza ibn Naser jedni su od najuticajnijih ljudi u arapskom svetu. Imaju sedmoro dece, a čini se da njihov primer najviše sledi naslednica šeika Hind. Naime, nedavno je posetila Madrid povodom završetka akademske godine muzičke škole 'Reine Sofia' u istoimenom muzeju, a koju je organizovala bivša španska kraljica Sofija, a tom je prilikom sve iznenadila odabirom stajlinga.

Pojavila se u crno-bordo haljinama koje su bile vrlo elegantne, a celokupni izgled upotpunila je vrlo minimalnim komadima nakita, ali i zanimljivom torbicom. No, sve je iznenadila činjenica da miljenica katarskog šeika nije nosila hidžab, već joj je duga crna talasasta kosa padala preko ramena.

foto: Miguel Cordoba / Sipa Press / Profimedia

Budući da u Španiji važe drugačiji kodeksi ponašanja, ovaj put je odlučila izostaviti simbol arapskih žena, a slično je radila i njena majka tokom službenih poseta drugim zemljama. Budući da šeika Moza važi za jednu od najlepših dama arapskog sveta s besprekornim modnim ukusom, mogli su se čuti komentari da ju je ćerka ovim potezom pokušala nadmašiti.

Moza je sa suprugom nekoliko puta službeno posetila Španiju, u vreme kada su na prestolu bili kraljica Sofija i kralj Huan Karlos I., koji je abdicirao 2014. u korist sina kralja Felipea VI., koji je oženjen kraljicom Leticijom.

Obavlja niz funkcija

Hamadova naslednica iza sebe ima brojne uspehe, ali mnogi dele mišljenje da ona nikako ne može doći do izražaja od svojih slavnih i uticajnih roditelja, pogotovo od lepe majke.

Obavljala je dužnost potpredsednice i predsednice Izvršnog odbora Visokog prosvetnog veća, koje je preraslo u Ministarstvo prosvete i visokog obrazovanja. Imala je visoku poziciju u administraciji svog oca koji je presto predao njenom bratu šeiku Tamimu.

Potpredsednica je i izvršna direktorka Katarske institucije za obrazovanje, nauku i razvoj zajednice (QF), koju su osnovali njeni roditelji. Bila je supredstavnica savetodavnog odbora Univerziteta 'Nortvestern' u Kataru, članica i potpredsednica Upravnog odbora Katarske institucije.

Ima šestoro dece

Sa šeikom Faisalom bin Tanii al-Tanijem u skladnom je braku već 13 godina. Glamurozno venčanje organizovano je 2010. godine u Dohi, a kruna njihove ljubavi je šestoro dece - pet sinova i kćer.

Njene objave na Instagramu, gde je prati gotovo 200.000 ljudi, uglavnom su o deci i načinu vaspitanja i obrazovanja. Osim toga, brojni pratioci oduševljeni su njenim besprekornim stilom jer savršeno spaja moderne i tradicionalne komade, što je pokazala i prilikom poseta Madridu.

Voli sport

Sportske aktivnosti deo su njene svakodnevice, a pre dve godine čak je istrčala triatlon u Hamburgu.

'Bilo je to 26. juna 2011. Moja ćerka je imala jedan dan. Izvan bolnice, ulice su bile zatvorene jer je trebala početi trka Ironman. Od tog dana sanjala sam o učestvovanju u triatlonu. Deset godina kasnije završila sam svoj prvi olimpijski triatlon. Neću lagati, malo sam razočarana zbog okolnosti za koje me treninzi nisu mogli pripremiti. Stopala su mi utrnula od hladnoće tokom cele biciklističke trke i većeg dela trke. Osećala sam da mogu bolje, ali to mi je podsticaj za iduću trku', rekla je jednom prilikom ova borbena dama.

(Kurir.rs/Story.hr)

Bonus video:

01:24 MODNI FOTOGRAF JE SLIKAO VODITELJKU USRED EMISIJE! Otkrio trikove za lepši izgled, ALI JEDNA STVAR JE NAJVAŽNIJA!