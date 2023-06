NETFLIX VRAĆA TITANIK NA PLATFORMU? Korisnici zgroženi potezom striming giganta: "Morbidno i neprimereno da ZARAĐUJU NA TRAGEDIJI"

Čini se da se Titanik 1. jula vraća na Netflix, nedugo nakon što se najpoznatiji brod u istoriji našao u fokusu javnosti zbog tragedije koja se dogodila tokom ekspedicije podmornicom Titan prema njegovoj olupini na dnu Atlantika.

"Pop Culture" piše da Netflix planira da vrati film na striming servis već ove nedelje. Inače, film je trenutno dostupan za strim na Paramountu+ i Amazon Primeu. Vest o povratku filma u ovim trenucima pokrenula je raspravu na internetu. Naime, mnogi smatraju da je, s obzirom na tragediju, neprimereno vreme za vraćanje filma na servis.

Netflix nazivaju "neosetljivim" i pišu da kompaniju zanima samo zarada. "Ono kad Netflix ne časi ni časa", pišu korisnici društvenih mreža, te čak ovaj potez nazivaju "morbidnim". Netflix se još nije oglasio, te nije jasno da li je odluka o vraćanju filma na striming servis možda donesena ranije.

U filmu Leonardo Dikaprio i Kejt Vinslet glume Džeka Dosona i Rouz Devit Bjuketr, dvoje ljubavnika koji se upoznaju na Titaniku. Kraj filma reditelja Džejmsa Kamerona je usredsređen na potonuće broda koji su pre tog putovanja predstavljali kao "nepotopivog".

Interesovanje za film naglo je poraslo nakon što je podmornica Titan u vlasništvu kompanije Oušn Gejt implodirala tokom ekspedicije na kojoj je bilo petoro ljudi, uključujući i izvršnog direktora kompanije. Rast na striming servisima zabeležila je i pesma stara 26 godina - "My Heart Will Go On", naslovna tema filma koju je Selin Dion otpevala 1997. godine.

