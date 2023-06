ZBOG OVE ŽENE SE TRESU MOĆNICI: Samo ona zna koji poznati muškarci su koristili usluge PROSTITUKI! Njen CRNI ROKOVNIK krije tajnu

Na svojim profilima na društvenim mrežama, kao i njenom zvaničnom sajtu, Hajdi Flajs (57) predstavlja se kao "penzionisana holivudska madam i zaštitnica papagaja".

Ona je početkom 1990-ih dospela na naslovnice svetskih medija, nakon što je otkriveno da vodi izuzetno unosan posao s prostitucijom, a njeni slavni klijenti verovatno i danas lagano "premru" na svako spominjanje Hajdinog starog posla.

Ona je do sada ćutala o imenima, ali nikad se ne zna šta bi moglo da ispliva na svetlost dana. Flajs trenutno priprema neimenovani projekat u saradnji s Erikom Gudeom i Džeremijem Mekbrajdom, koji su radili i na zloglasnom serijalu "Tiger King".

A možda ona zaista želi da živi u miru svog imanja vrednog oko milion dolara, u blizini Pahrumpa, grada u Nevadi, stotinak kilometara zapadno od Las Vegasa. Tu žena koje su se bojali moćnici iz sveta zabave, sporta i politike, proteklih 20 godina deli život s 23 velike, šarene cimerke, papagajima ara. Njene ptice su egzotične, neke spadaju i u ugrožene vrste, a za njih je spremna da "ide na kraj sveta". DailyMail je, zahvaljujući dreg kraljici Ledi Šam, dugogodišnjoj prijateljici Hajdi Flajs uspeo da dobije kratak video u kom Flajs priča o svom životu s jako glasnim pticama za čiju se dobrobit intenzivno bori. Svoj dom naziva - kućom za ptice.

Nekadašnja madam, kroz čije su ruke prošli milioni dolara, odležala je svoje vreme u zatvoru. Zato njene ptice ne žive iza rešetki. Lete po njenom domu koji je uređen tako da pticama bude što lakše, jer su neke od njih pre nego što ih je Hajdi spasila živele u jako lošim uslovima, bile povređene i mučene. O tome Flajs govori i na svom sajtu i na društvenim mrežama. Neke od veština koje je savladala tokom 20 meseci svog boravka u zatvoru, pomogle su joj u preuređenju doma. Tako je, na primer, tepison na podovima zamenila pločicama koje je sama postavila jer je tako lakše održavati higijenu.

U vreme kada je postala slavna kao holivudska madam, Flajs je bila zgodna brineta, savršeno doterana i odevena, nikad bez kompletne šminke i frizure. Nosila je po narudžbini rađena odela s mini-suknjama i visoke potpetice. Takva je bila i u sudnici, kada je porota rekla da je kriva po tri tačke optužbe za navođenje na prostituciju. Dve su odbačene, kao i ona o uzimanju kokaina.

foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Sada nema ni frizure ni odeće po mjeri, ali odećom šalje poruke. Kako su primetili gledaoci videa, Flajs je obukla plavu majicu kratkih rukava s logom Moonlite Bunny Rancha, legalne javne kuće u Nevadi, koju je osnovao njen bivši dečko Denis Hof, koji je preminuo 2018. godine.

Kuća za ptice nije reprezentativan primerak arhitekture, a čak i u vlasničinoj spavaćoj sobi sve je prilagođeno papagajima koji imaju prečke za kretanje i sedenje iznad njenog kreveta. Prečki i raznih izboja ima svuda, bez nekog preteranog reda. Do samog imanja vodi dugi i prašnjav put, uz upozorenja o zabrani pristupa. Ptice su, takođe, poput nekog alarma koji se oglašava pre nego što gosti, pozvani ili nepozvani, priđu bliže.

- Sve je to za njih - kaže Flajs u videu - To je kuća za ptice. Dugo mi je trebalo da je napravim. To se zove "učenje u hodu".

Posadila je biljke po celom posedu, neki delovi su zaista bujni, a vlasnica imanja rado komunicira - priča i peva - sa svojim pernatim sustanarima. Od nekih projekata zasad je odustala, poput veštačkog jezerceta.

Ipak, život nije pesma ni u ovom ptičjem raju - od početka 2022. godine prestala je da uređuje imanje jer je bila odlučila da se odseli. Naime, neko je jednog od njenih papagaja ustrelio iz sačmarice na sam Božić 2021. godine. Srećom, ptica je preživela.

Nekoliko meseci kasnije od tog plana je odustala, svesna da je pticama ipak bolje na granici pustinje, u osami nego negde u urbanom okruženju. One su ionako odavno uništile nekolicinu dizajnerskih predmeta koje je imala, pa čak i njen Bentli. Nju novac i materijalno više ne zanimaju, osim kada su u pitanju, naravno, ptice. Neke od njih platila je i 50.000 dolara.

Ledi Šam je u videu rekla kako je njena prijateljica izuzetno ceni svoju privatnost, pa priznala i da je bila začuđena što je dobila priliku da bilo šta snimi.

- Vrlo je osetljiva na foto-aparate i tajno snimanje zbog svega što je prošla kada je uhapšena - objasnila je Šam, koja je Flajs opisala kao izuzetno empatičnu i plemenitu osobu koja mrzi laži i prevare.

Bivša madam retko se pojavljuje u medijima otkako se preselila u Nevadu ranih 2000-ih, neposredno nakon razvikanog raskida veze s glumcem Tomom Sajzmorom. Hajdi je 2003. godine Toma optužila za partnersko nasilje, pa je on završio u zatvoru na 17 meseci. Ona je uspela da izbegne zatvor 2008. godine, kada je bila uhapšena zbog "vožnje pod uticajem opojnih sredstava". Pokušavala je da se reši zavisnosti više puta, a 2010. godine je bila i na lečenju u Pasadena Recovery Centeru, kada je njena terapija postala deo priče Celebrity Big Brothera. Spletom okolnosti u emisiju je ušao i Sajzmor, te su se njih dvoje pomirili i postali prijatelji. Sve se promenilo u njenom životu nakon njeogve smrti u martu ove godine. Umro je u 61. godini života nakon pucanja aneurizme mozga. Hajdi je prestala da pije.

Nevadu je izabrala kao dom jer je želela da otvori legalnu javnu kuću, što tamošnji zakon dopušta i koja bi pružala usluge ženama, ali odustala je od toga. U jednom od retkih intervjua izjavila je da joj se ne da više da naporno radi, nitida se bavi "svim glupostima" koje idu ruku pod ruku s "industrijom seksa".

U danima slave, holivudska madam vodila je lanac od 500 prostitutki. Tvrdila je kako joj njene "predivne devojke" nedeljno donose 300.000 dolara. U intervjuu povodom 25 godina hapšenja, 2018. godine, za Hollywood Reporteru je otkrila da je kao eskort počela da radi kao 22-godišnja devojka. Tada je upoznala Madam Aleks, koja je obezbeđivala seksualne usluge za bogate i slavne. Samo tri godine kasnije, sama je postala šefica, napravila svoj krug u koji su mogle da uđu samo "najbolje devojke", prefinjene i savršene, "kao da su rođene i odrasle na Beverli Hilsu". Ona je uzimala 40 odsto zarade, a devojke su naplaćivale oko 1.500 dolara za noć.

U njenom poznatom Gučijevom rokovniku crvenih korica, o kojem su svi govorili kada je pukla priča, na 28 strana su navodno, bila ispisana imena slavnih klijenata. Jedini za kojeg se sigurno zna da je bio na listi je glumac Čarli Šin. On je, pričalo se, potrošio 53.000 dolara na usluge njenih zaposlenih. Druga imena - reditelja, glumaca, pevača - niko se ne usuđuje da napiše zbog straha od tužbe.

Uhapšena je krajem juna 1993. godine i dobila tri godine zatvora, ali kazna je srušena nakon žalbe njenog advokatskog tima. Ipak, završila je u zatvoru, ne zbog prostitucije ili podsticanja na prostituciju, nego zbog neplaćanja poreza. Od tada živi u Pahrumpu i pomaže pticama.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Bonus video:

00:40 Realna priča: Životna priča Tihomira Tike Stanića