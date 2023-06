SVI GA PAMTIMO KAO DEBELJUŠKASTOG I ZLOBNOG DEČAKA IZ "HARI POTERA": Danas ima 34 godine i ni rođena majka ga ne bi PREPOZNALA

Sećate li se Dadlija Darslija, debeljuškastog dečaka, iz filmova o čarobnjaku Hariju Poteru? Njegov lik tumačio je glumac Hari Meling, a fanovi ove franšize tvrde da je jedan od najboljih glumaca u kultnom ostvarenju. Dadli je razmažen i zlobni rođak Hari Potera, a njegov lik smo imali prilike da gledamo u ukupno pet nastavaka.

foto: Warner Bros / Heyday Films / AFP / Profimedia

Meling je ulogu dobio nakon što je u njegovoj školi održan kasting za prvi film u serijalu, ali on je već u tom trenutku imao glumačkog iskustva i određeno obrazovanje iz te oblasti. On je od ranog detinjstva pohađao časove drame, plesa i pevanja, a od devete godine bio je član omladinske dramske grupe. Takođe, Melingu je gluma u krvi - on je unuk glumca Patrika Trotona, poznatog po ulozi u britanskoj televizijskoj seriji "Doctor Who".

Inače, od snimanja serije prošlo je ravno 22 godine, a Meling, očekivano, izgleda sasvim drugačije! Toliko drugačije da ste ga vrlo verovatno gledali u nekim filmovima, ali niste povezali da je reč o debeljuškastom Dadliju.

foto: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Naime, on je danas neverovatno vitak, te je i njegov lik potpuno drugačiji. Hari se zapravo stesao još tokom snimanja same franšize; on je u trenutku kada je glumio u sedmom delu "Hari Poter i relikvije smrti 1" već smršao sa 100 na 72 kilograma, pa je morao da nosi "debelo odelo", odnosno veštačku masu na sebi.

foto: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Glumac, danas 34-godišnjak, nastavio je aktivno i uspešno da se bavi glumom, premda više u rodnoj Englenskoj. Što se tiče svetski poznatih filmova, mogli smo da ga gledamo u avanturi "The Lost City of Z", "The Ballad of Buster Scruggs", akciji "The Old Guard", odličnoj biografskoj drami "The Keeper", trileru "The Pale Blue Eye" i mega popularnoj seriji "The Queen's Gambit".

Meling je vrlo tajnovit kada je reč o njegovom privatnom životu. Gotovo nikada ne razgovara o tome u medijima, a nema čak ni društvene mreže. On je prošle godine na jednom događaju viđen kako se drži za ruke sa špansko-britanskom glucimom Petsi Feran, ali ni jedno ni drugo nisu potvrdili, ali ni demantovali glasine o romansi.

