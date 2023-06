DRUGI DAN ARSENAL FESTA PRIVUKAO VELIKU PUBLIKU: Fanoci uživali uz zvuke The Cult, Clutch, Vlatka i Let 3!

Drugo veče Arsenal festa 13 ostaće, zasigurno, u dugom sećanju hiljadama posetilaca koji su ispunili prostor Kneževog arsenala u Kragujevcu, pre svega zbog spektakularnih nastupa svetskih asova, The Cult i Clutch, kao i velikih imena regionalne scene, Vlatko Stefanovski i Let 3.

Nezaboravno, pre svega gitarskim zvukom ispunjeno veče na Mainu otvorio je još po dnevnoj svetlosti Vlatko Stefanovski. Gitarski virtuoz je sa svojim trijom očas posla zagrejao atmosferu uvek dobro prihvaćenom kombinacijom materijala sa solo albuma i iz Leb i sol perioda. Dok je, iz pesme u pesmu, prostora u publici bivalo sve manje, uz ovacije su odjekivale „Gypsy Song“, „Jovano, Jovanke“, „Čuvam noć od budnih“, „Čukni vo drvo“...

Vlatko je snažnim aplauzom pozdravljen posle „Bistre vode“, a nedugo zatim, uz američki stoner rock bend Clutch, kao da se beton zatresao. Sastav koji se, posle 32 godine rada, konačno prvi put koncertno predstavio u Srbiji u sklopu „No Stars Above“ turneje, učinio je to na više nego ubedljiv način. Ispratio ih je već dobrano pun Arsenal, a energični frontmen Neil Fallon je povicima poput „Come on kids“ podseticao, pre svega, publiku u prvim redovima, dobro upoznatu sa njihovim repertoarom. Clutch su ostavili sjajan utisak, predstavljajući izvrsnu uvertiru za najveće zvezde Arsenal festa 13 – The Cult.

Konačno, u 23 časa, kad „igla više nije imala gde da padne“, velikani hard-roka su započeli još jedan impresivan šou pred srpskom publikom, dočekani gromoglasnim uzvicima i uz blještavilo mobilnih telefona. Neunuštivi Ian Astbury i ekipa počeli su sa „Rise“ i „Sun King“, da bi ubrzo „Sweet Soul Sister“ izazvala prvi veći talas euforije. On bi bivao sve jači kako su se ređali ostali njihovi najveći hitovi – „Sweet Soul Sister“, „Lil’ Devil“, Wild Flower“, „Rain“... „She Sells Sanctuary“ je završila zvaničan deo ali je, očekivano, publika htela još i dobila „Peace Dog“ i „Love Removal Machine“. Ponesen utiscima, oduševljeni Astbury se zahvalio „prelepoj Srbiji“, podsetivši da je ovo bio njihov šesti nastup u našoj zemlji.

Ponoć je uveliko prošla, ali, očekivano, Let 3 su zadržali veliki broj posetilaca i te počeli odmah žestoko („Drama“, „Vjeran pas“). „Treći put na Arsenalu, dogurali smo do Mejn stejdža“, uskliknuo je frontmen Prlja. „Dijete u vremenu“ iz svih grla je odjekivalo, zasigurno, širom Kragujevca. Na bisu je potvrđeno još jednom da je evrovizijska „Mama ŠČ“ katapultirana među njihove najveće hitove.

Žanrovski raznovrsnu žurku do sitnih sati na Gardenu su doneli Epilog, Jorgovani, Shortparis, Nikola Vranjković, Elemental...Veliki broj ljudi do duboko u noć očekuje se i večeras uz Nemanju Radulovića, Beogradski sindikat, Smak plus, Dubiozu Kolektiv, Artan Lili...

