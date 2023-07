EVO ZAŠTO SARA DŽESIKA PARKER JEDINA NIJE SNIMALA VRELE SCENE U SERIJI: Konačno otkrila šta je bio njen USLOV i šta nikad ne bi

Glumica Sara Džesika Parker (58) jedina je u franšizi "Seks i grad" prošla bez preterano vrućih scena jer je ona odbila da ih snima. U novom intervjuu s Hauardom Sternom otkrila je da je u početku oklevala da potpiše ugovor za seriju upravo zbog previše golišavih scena.

- Mislila sam da je scenario stvarno zanimljiv, uzbudljiv, drugačiji i svež, a nikad nisam videla takvo nešto - rekla je Sara Džesika.

foto: New Line Cinema / Entertainment Pictures / Profimedia

- Jedino me zabrinjavalo to što se jednostavno nisam osećala prijatno gola i sumnjala sam da će to biti deo serije iako toga nije bilo u pilot-epizodi - dodala je.

Glumicu je uloga Keri Bredšo na kraju proslavila, a sada igra istu ulogu u seriji "And Just like that", nastavku originalne franšize. Ipak, preterano golišave scene nikada nije snimala.

foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Objasnila je joj je tvorac serije Daren Star rekao: "Nemoj to onda da radiš. Imaćemo druge glumce, ako im bude prijatno to da rade, oni će to uraditi, ali ti ne moraš".

- Mislim da se nikad nisam osećala prijatno izlažući se na taj način. Bila sam sramežljiva - rekla je glumica i dodala da nikada nije osuđivala koleginice koje su takve scene snimale.

- To nije bila stvar morala - objasnila je.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:36 GLUMICA LJILJANA STJEPANOVIĆ OTVORILA DUŠU O zdravstvenoj krizi i događajima koji su joj obeležili život