"IZBACIĆU TE IZ KUĆE AKO SE NE VRATIŠ SA VIKENDICOM!" Snajka zapretila majki da je motiviše, a Seka isprozivala Rašu da je deda?!

Večaras je u drugoj finalnoj večeri emisije Majke i snajke varjače ukrstila porodica Stanković.

Majka Slavica oduševila je svojim stalingom. Pojavila se u veoma lepoj narodoj nošnji.

- U pitanju je kulturno društvo iz Vladičinog Hana i njih ovom prilikom pozdravljam. Ovo je njihov stajling. - rekla je Slavica.

Sin Nenad je bio pod vidnom tremom, ali se pokaza kao pravi kavaljer donevši seki prelep buket cveća.

S obzirom da je u toku finalna nedelja kulinarski izazov nije bilo ni malo jednostavan. Izbor je pao na egzotični specijalitet sa dalekog Tajlanda: tajlandski pileći kari sa kokosovim mlekom.

Slavica i Tanja su samouvereno konstatovale da će se snaći u pripremi ovog jela.

U svojoj poslednjoj nabavci u ovoj sezoni one su bile prilično staložene i uz Nenadaovu pomoć se solidno snašle, izgubivši zbog nekoliko zaboravljenih namirnica svega 12. minuta vremena.

- Za ovo jelo dovoljni je manje od 40 minuta ništa strašno - rekao je Raša.

Dok je ljuštila povrće majka je ispričala zabavnu anegdoti o tome kako joj je snajka "pripretila".

- Zabolelo me oko. I trči snajka tri dana oko mene da mi izleč oko da se vratim u finale. Bude mi bolje i kad smo polazile. Kaže mi: Slušaj svekrva, ako mi se ne vrtatiš sa vikendicom ima da te isteram iz kuće. Ja joj kažem slušaj snajka. To jesi velika, ali ne bi mogla baš da me isteraš. - rekla je Slavica, a Tanja se ubacila:

- Ne moram ja da je izbacim mogu samo da je ostavim ovde ui Beogradu.

Majka sa tim nije imala nikakav problem, ali pod jednim uslovom.

- Šta će da mi fali. Mogu da radim u Beogradi i da nađem nekog dedu. Ali da ne bude mnogo deda.

Seka je pitala Slavicu koja je njena "starosna granica", na šta je ona odgovorila da bi maksimum bio do 62 ili 63 godine.

- Kao Raša - rekla je Seka i nasmejala sve u studiju, osim Raše kome nije bilo baš pravo što ga koleginica svrstava u ovu starosnu kategoriju.

Komentari žirija majki i snajki su bili veoma pozitivni, a Nenad je pogodio da je njemu ukusnije jelo spremila majka i tako svom timu doneo dodatni bod.

- Neći da ostanem u Beograd - zaključila je Majka.

Bila je ovo druga finalna emisija Majki i snajki, a u naredna tri dana očekuju vas još tri finalne večeri.

U subotu nipošto ne propustite veliko finale i svečanoi proglašenje pobednika!

