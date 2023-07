SVEGA MI JE PREKO GLAVE, NE PREPOZNAJEM VIŠE SEBE: Slavni glumac želi da PREKINE karijeru, pa priznao šta ga najviše MUČILO

Rasel Krou nedavno je potvrdio da se neće naći u nastavku kultnog filma "Gladijator 2", a sve je iznenadio izjavom i da razmišlja o povlačenju iz sveta glume.

Glumac je istakao da mu je dosadilo da dobija ista pitanja o filmu u kojem se čak neće ni naći.

- Trebalo bi da me plate za sva pitanja koja dobijam u vezi filma u kojem čak ni ne učestvujem - rekao je on, pa dodao:

foto: profimedia

- To nema veze sa mnom. To je svet u kojem sam mrtav, šest metara ispod zemlje. Moram samo da priznam da mi prija mrvica ljubomore koju osećam, podseća me na period kad sam bio mlađi i šta je to značilo za mene.

foto: Profimedia

- Ne znam ništa o glumcima i o scenama.Kao što sam rekao, ja sam mrtav. Ali ako je Ridli odlučio da uradi drugi deo nakon 20 godina, sigurno ima jake razloge, i nema sumnje da će biti spektakularno - dodao je glumac.

Kako glumac uskoro puni 60 godina, on je istakao da razmatra da se penzioniše.

- Stojiš ispred ogledala i pitaš se 'ko je ovo dođavola?'. Ja sam trenutno u tom periodu. Ja ću prihvatiti Ridlija Skota kao mog uzora, on još uvek otkriva nove stvari u našem poslu. Postoji mogućnost da samo nestanem iz ovog posla i da nikada više ne čujete za mene. Još uvek nisam odlučio šta će biti, postoje dve velike opcije - otkrio je on, piše Variety.

(Kurir.rs/Informer)

