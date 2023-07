POJELA BI PARČE KREKA I REKLA DA JE TO NJENA HRANA: Imala je ceo SVET na dlanu, a onda se zbog droge survala u sam PONOR PAKLA!

Neverovatno talentovana Vitni Hjuston rođena je 9. avgusta 1963. godine, a preminula je 11. februara 2012. u 49. godini života. Ova pevačica anđeoskog glasa ostavila je neizbrisiv trag u muzičkoj industriji. Život je ni malo nije mazio, a samo bi nebo bilo granica da je uspela da prevaziđe probleme i pobedi svoju zavisnost.

Rođena je u Nju Džersiju kao Vitni Elizabet Hjuston.

Bila je treće i najmlađe dete Džona i Kisi Hjuston. Odrasla je uz muziku, u njenoj kući se slušao džez, soul, gospel. Njena tetka bila je legendarna Areta Frenklin koja je među prvim primetila njen talenat. Pevanjem se bavila i njena mama sa kojom je Vitni već u 14. godini imala prvi javni nastup. Kao tinejdžerka je snimila pesmu "Life is Party" sa grupom Majkla Zagera.

Iako je već tada dobila priliku da počne da se profesionalno bavi muzikom, njena mama je to sprečila s namerom da njena ćerka nastavi sa obrazovanjem. Ipak, njena majka je malo popustila, te je dozvolila da Vitni otpeva prateće vokale u numeri "I Am Every Woman" Čakija Kansa.

Preko noći postala zvezda

Iako je Vitni u početku bila tužna zbog majčine odluke, kada je odrasla, shvatila je da je Kris napravila pravi potez i da ju je zaštitila od estradnog života za koji kao devojčica nije bila spremna. Od namere da postane pevačica nije odustajala. Susret sa producentom Klajvom Dejvisom bio je presudan za ostvarenjen njene velike želje.

On je bio ubeđen da će ona postići velike uspehe. Prvi album snimila je 1985, Dejvis ga je producirao, i on je Vitni doneo prvog Gremija. Kada je njen muzički prvenac, ugledao svetlo dana, brzo je osvojio publiku. Preko noći Vitni je postala zvezda.

Nagrade su je pratile tokom cele karijere, a zbog silnih priznanja koja je osvojila završila je u Ginisovoj knjizi rekorda kao ženski izvođač sa najviše nagrada u istoriji svetske muzike. U njenim rukama završilo je ukupno 415 priznanja, između ostalih, dve nagrade Emi, šest Gremija, 30 nagrada Bilbord mjuzik, 22 Amerikan mjuzik nagrade.

Vitni je uspela da iza sebe ostavi legendarne numere. Pre četiri godine je posthumno objavljena komplikacija "Whitney Houston Live: Her Greatest Performances". Zaigrala je i u nekoliko filmova, od kojih je "Telohranitelj" (njen prvi film snimljen 1992) postigao najveći uspeh. U njemu je pevačica sa Kevinom Kostnerom dočarala divnu ljubavnu priču.

U ljubavi nije imala sreće

Imala je tu sreću da se rodi kao talentovana pevačica, ali bila je nesrećna u ljubavi. Njene veze sa glumcem Edijem Marfijem i ragbistom Rendijem Koniganom neslavno su se završile. Ljubav koja je obeležila njen život bio je Bobi Braun.

Zabavljali su se tri godine, a venčali 1992. Govorila je da je bio savršen muškarac za nju, međutim, njihov brak je bio daleko od savršenog. Razveli su se, a pisalo se da Vitni Bobija nikada nije prebolela. Braun je njenu smrt teško podneo. A onda se četiri meseci nakon targedije oženio menadžerkom Alisijom Eteridž.

Zavisnost od droge, hapšenje, rehabilitacija...

Među nevoljama sa kojima se borila, najteže je podnosila to što je njena ćerka Kristina upala u zamku droge. Pojedini izvori tvrde da je najteži udarac za Vitni bilo saznanje da se njena naslednica zabavlja sa njenim usvojenim sinom, Gordonom. Ćerka Vitni Hjuston i Bobija Brauna preminula je 2015, šest meseci nakon što je pod sumnjivim okolnostima pronađana u kadi, bez svesti, sa modricama i izbijenim zubom.

foto: Profimedi

Kada je reč o porocima slavne pevačice, Vitni se godinama borila sa zavisnošću od droge, koristila je krek, kokain, marihuanu. Dva puta je bila hapšena i dva puta je pokušavala da se skine sa droge na programu za rehabilitaciju. Pamti se i skandal iz 2010. godine kada je u jutarnjem programu CBS-a u kojem je trebalo da predstavi svoje kulinarsko umeće, pojela parče kreka i rekla da je to njena hrana.

Obezbeđenje je izvelo krvavu iz kluba

Ipak, Vitni nikada nije odustajala od muzike. Nameravala je da se vrati na scenu. Međutim, nije bila spremna za to. Neposredno pre nesreće viđena je u holivudskom klubu Tru u alkoholisanom stanju. Vidno pripitu pevačicu je obezbeđenje izvelo iz kluba, sa krvavim ogrebotinama na nogama.

foto: Profimedia

Vest o njenoj smrti dočekana je sa ogromnom tugom. Vitni je ušla u muzičku istoriju i u srca miliona fanova širom sveta. Ostala je njena sjajna muzika, a njeni poštovaoci nađu načina da joj se oduže, brojnim izložbama, muralima... a najviše, ljubavlju koju joj i danas pružaju. Uzor je mnogim mladim zvezdama, a Rijana je jedan od njenih najvećih poznatih fanova.

Umrla od droge i lekova

Policija je slučaj zatvorila sa objašnjenjem da je pevačica umrla u kadi, tako što se slučajno udavila. Kasnije, autopsija je pokazala da je pevačica u krvi imala preveliku dozu narkotika i lekova.

foto: Profimedia

Na njenoj sahrani prisustvovali su prijatelji i porodica, a dirljiv govor, održao je njen dugogodišnji prijatelj, Kevin Kostner.

Tajnu ljubav prema ženi odnela u grob

U poslednjem dokumentarnom filmu o Vitni pod nazivom "Can I Be Me", njeni bliski prijatelji i saradnici ispričali su neke do sada nepoznate detalje o njenom životu.

Njena bliska saradnica, stilistkinja Elin Lavar, kao i pevačicin telohranitelj Kevin Amons, rekli su da je Vitni Hjuston bila biseksualka i da je imala dugu vezu sa svojom asistentkinjom Robin Kroford.

Robin Kroford je oduvek odbijala da komentariše život sa Vitni Hjuston - pojavljujući se u tim filmovima samo u arhivskim snimcima, ali nikad ne pristavši na intervju. Ali pošto su svi rekli ono što su imali, Kroford je odlučila da ispriča svoju priču.

Ona je potvrdila, prvi put, ljubavni istorijat sa Hjuston, koji je započeo dok su još bile tinejdžerke i trajao je dve godine.

"Nije se sve svodilo samo na to da smo spavale zajedno", ističe ona u knjizi.

"Mogle smo jedna drugoj da poveravamo sve, tajne, osećanja i ko smo zaista. Bile smo prijateljice, bile smo ljubavnice. Bile smo sve jedna drugoj. Nismo bile zaljubljene jedna u drugu. Samo smo postojale. Imale smo jedna drugu. Bile smo jedno: tako smo se osećale."

(Kurir.rs/Wanted)

