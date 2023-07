JEDNA OD NAJMOĆNIJIH I NAJBOGATIJIH GLUMICA O ČUVENOJ SCENI S ORGAZMOM: Nije to bilo baš sjajno iskustvo, nisam imala kontrolu

Riz Viterspun otkrila je da nema lepa sećanja sa snimanja filma ‘Strah‘ iz 1996. godine, posebno scene seksa s Markom Volbergom u tom psihološkom trileru. Danas 47-godišnjakinja, uspešna glumica, producentkinja i Oskarovka, osvrnula se na scenu na rolerkosteru, koju je snimila kao 19-godišnjakinja (Volberg je imao 22), u kojoj je morala odglumiti da je doživela orgazam.

- Nisam imala kontrolu nad tim - izjavila je Viterspun u intervjuu za Harper‘s Bazaar, dodajući da je tražila dublericu.

foto: : IFA Film / United Archives / Profimedia

- U scenariju nije bilo tačno napisano šta će se dogoditi i zato mislim da je reditelj sam smislio tu scenu pa me na setu pitao hoću li je snimiti. Rekla sam ne, ali... - prisetila se iskustva rada s Džejmsom Folijem - Nije to bilo baš sjajno iskustvo.

Riz koja je tada bila jako daleko od uloga koje će joj definisati karijeru kao što su "Plavuša s Harvarda", "Sweet Home Alabama" i "Hod po ivici", rekla je da joj je iskustvo snimanja "Straha" bilo rana lekcija o tretmanu u industriji zabave.

- Sigurno nisam traumatizovana zbog tog iskustva, ali bilo je formalno - objasnila je glumica - To mi je pomoglo da shvatim gde je moje mesto u hijerarhiji na snimanjima, u industriji. Mislim da je to bila jedna od onih priča koje su me naterale da poželim da pokrenem neke velike promene, neko ko će pričati priče iz ženske perspektive umesto iz muškog ugla.

foto: : IFA Film / United Archives / Profimedia

Godinama kasnije, 2016., Viterspun je osnovala "Hello Sunshine", producentsku kuću koja baš to radi - priča "ženske priče", a među njima su uspešne serije kao što su "Male laži", "The Morning Show" i "Daisy Jones & the Six". Ona je jedna od najmoćnijih žena u Holivudu - 2021. Forbs je objavio da je ona glumica s najvećom zaradom na svetu, a ove godine došla je na listu najbogatijih žena u Americi s procenjenom neto vrednošću od 440 miliona dolara.

foto: Profimedia

U intervjuu je progovorila i o razvodu od Džima Tota i o tome kako se on razlikuje od prvog njenog razvoda s Rajanom Filipeom. Tada nije imala kontrolu ni nad čime, čitala je i slušala šta tabloidni mediji govore o tome kako se ona oseća i o čemu razmišlja.

foto: Jason Howard / INSTAR Images / Profimedia

Sada su stvari drugačije iako je bilo mnogo tračeva i nagađanja na koje nije mogla da utiče.

- Sve što sam mogla bilo je biti potpuno iskrena, i otvorena, svesna vlastite ranjivosti. To je teško vreme za mene, ali sam ovaj put imala kontrolu - zaključila je glumica.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

Bonus video:

04:22 ĆUTE I TRPE! PREKO 20 % ŽENA OSEĆA BOL TOKOM SEKSUALNOG ODNOSA! Retko kad doživljavaju orgazam EVO KOJI SU NAJČEŠĆI RAZLOZI