DIJANA I SRĐAN ĐOKOVIĆ O NOVAKOVOJ DECI: Dođu kod nas kući da osete tu toplinu doma kod bake i deke, ali ne viđamo ih često!

Novak Đoković je ostao bez krune na Vimbldonu. Srpski teniser izgubio je u finalu od Karlosa Alkarasa.

U njegovoj loži našli su se supruga Jelena Đoković, otac i majka Srđan i Dijana Đoković koji su zaslužni za sve uspehe koje je najbolji teniser svih vremena postigao.

foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dijana i Srđan Đoković kao i svaki roditelji veoma su ponosni na svoje sinove - Novaka, Marka i Đorđa. Pored toga, danas uživaju i u ulogama bake i deke.

Naime, deca Novaka i Jelene Đoković, Stefan i Tara obožavaju da vreme provode kod bake i deke, iako nemaju prilike da toliko često budu zajedno. Međutim, kad god im to obaveze dozvoljavaju stvaraju zajedničke uspomene, a Dijana je nedavno priznala da unucima dozvoljava više što je to slučaj kod roditelja.

- Jako sam srećna što imam unuke, što su mi podarili Stefana i Taru. Možda ne provodimo sa njima onoliko vremena koliko bismo želeli, ali i to što provodim zaista mi mnogo znači i nekako me vraća u detinjstvo, u period kad su moja deca bila mala, kad možda nisam imala vremena da se igram sa njima. Ja nisam tu da ih vaspitavam, to će mama i tata, ja sam tu da u njima uživam i da možda nekad prekršim neke stvari koje im ne dozvoljavaju, ali u tome i jeste čar – ispričala je Dijana u emisiji "Dok anđeli spavaju".

- Viđam ih, ali ne tako često zato što imaju mnogo obaveza – rekao je Novakov otac Srđan.

foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak ĐokovićDijana je istakla i da uživa u pripremi omiljenih jela Novakovim i Jeleninim mališanima. Inače, poznato je da u domu Đokovića zbog teniserove celijakije jede hrana bez glutena, ona je priznala da joj unuci najviše traže da im spremi stare, dobre palačinke.

- Kad god ima vremena pokušavamo da se vidimo, da odemo na jezero, da šetamo... Dođu kod nas kući, da i unuci osete tu toplinu doma kod bake i deke. Vole moje čuvene palačinke. Uvek se čuje: "Bako, spremi nam palačinke!", pa se onda nadmećemo: "Koje ćete, bezglutenske ili normalne?", a Stefan kaže: "Bako, normalne, pusti te bezglutenske"- ispričala je Dijana kroz smeh.

(Kurirs./Blic)

Bonus video:

00:11 Novak Đoković se sprema za izlazak na teren