PEVAČICA BENDA KOJI SRBI OBOŽAVAJU HITNO ODVEZENA U BOLNICU: Doživela saobraćajnu nesreću dok je išla da poseti brata NA ROBIJI!

Pevačica legendarne grupe Boni M (Boney M), Liz Mičel (71) je prema navosima stranih medija, hitno odvezena u bolnicu posle saobraćajne nesreće.

foto: Schweigmann / United Archives / Profimedia

Disko legenda je išla da poseti brata koji se nalazi u zatvoru, u gradu Marču koji se nalazi u Kembridžširu, na istoku Engleske. Kako se navodi, ona je svojim kolima uletela u jarak, a sve se to desilo u četvrtak.

foto: S Meddle/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Liz ima manje povrede i sada se oporavlja kod kuće.

Izvor je rekao britanskom The Sun da je Liz potresena, ali da je srećom izbegla ozbiljnije povrede.

"Deo puta A47 ima opasnu reputaciju, pa je moglo da bude mnogo gore", rekao je izvor.

Pevačica je bila u muškom društvu i išla je u posetu bratu Kalidu Rašidu u zatvor Vajtmur (Whitemoor) gde se on nalazi na izdržavanju doživotne kazne.

"Pozvani smo zbog sudara u 11.37 ujutro 13. jula na A47 kod Torni Tola. Učestvovalo je jedno vozilo i pronađeno je u jarku. Vozač, žena, prvo je bila zarobljena u vozilu, ali je izvučena, dok je putnik uspeo da izađe. Na lice mesta su izašli policajci i hitna pomoć. Nisu prijavljene ozbiljne povrede. Put je bio čist oko 13.20 časova.", rekao je portparol policije Kembridžšira.

Dok je Služba hitne pomoći istočne Engleske potvrdila da je na lice mesta pozvana hitna pomoć, a da je jedna žena odvezena u gradsku bolnicu u Piterborou na dalju negu.

foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON / AFP / Profimedia

Liz je bila pevačica grupe Boni M zajedno sa Bobi Farel, Mejsi Vilijams i Maršom Baret, a grupa je bila jedan od najuspešnijih bendova kasnih 1970-ih. Među hitovima benda su bili Daddy Cool, Ma Baker i Rasputin.

Njihova verzija Mary’s Boy Child – Oh My Lord bila je Božićni singl broj 1 1978. i deseti je najprodavaniji singl svih vremena u Britaniji. Dvostruki A-sided singl Brown Girl In The Ring and Daddy Cool, takođe objavljen 1978. godine, bio je najprodavaniji singl te godine.

Bend Boney M je okupio nemački kantautor Frank Farian koji je takođe producirao većinu vokala za grupu. Liz još uvek peva i nastavlja da nastupa u zemljama širom sveta.

foto: Schweigmann / United Archives / Profimedia

Lizin brat Kalid osuđen je na minimalnu kaznu od 32 godine zatvora nakon što je organizovao ubistvo vođe rivalske džamije Abdula Hadija Arvanija. Irački ratni veteran Lesli Kuper (37) pogubio je Abdula (48) iz mitraljeza MAC-10 dok je sedeo u svom Folksvagen Pasatu na Vembliju, severozapadnom Londonu.

Rašad je rođen kao Barnel "Berni" Mičel, ali je promenio ime nakon što je prešao na islam. Rašad je bio uvučen u pravnu bitku sa Arvanijem dok je pokušavao da ga protera iz kulturnog i društvenog centra An-Noor u Čerč Roudu, Akton. Kuper i Rašad, obojica muslimanski konvertiti rođeni na Jamajci, osuđeni su na najmanje 32 godine zatvora 2016. zbog ubistva.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:56 PROFESORI TE UČE DA JE TO ISTO KAO KADA STAVIŠ RUKU NA STO! Glumac odgonentnuo: Kako se prave intimne scene u filmovima?