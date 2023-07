UMRLA DAN POSLE VOLJENE ĆERKE, TO JE DOKUSURILO: Prvi muž je varao sa najboljom drugaricom, zbog drugog ostala bez prebijene pare

Život glumice Debi Rejnolds bio je ispunjen problemima i tugom, a uprkos tome, ona se silno borila, a posao joj je davao energiju da uvek nastavi dalje.

Imala je tri razvoda i isto toliko bankrota, a preminula je nepuna 24 časa nakon svoje ćerke, takođe slavne glumice Keri Fišer.

„Želela je da bude sa Keri“, rekao je tada njen sin Tod za „Variety“.

Rođena je kao Meri Franses Rejnolds, a snimila je više od 60 filmova, pojavila se u dvadesetak televizijskih serijala, nastupala na Brodveju i londonskom Vest Endu. Svetska publika najbolje je pamti po ulozi u jednom od najpoznatijih televizijskih mjuzikla svih vremena „Pevanje na kiši“, iz 1952. godine.

Jedinu nominaciju za Oskara doneo joj je film „The Unsinkable Molly Brown“. Osvojila je nekoliko prestižnih nagrada, a jednom prilikom otkrila je i da kao devojčica uopše nije želela da postane glumica.

„Danas ne mogu da verujem kako sam bila glupa. Zamislite, kao devojčica sanjala sam da ću jednoga dana postati nastavnica fizičkog vaspitanja. Možda bih tako izbegla neke teške situacije, kao, na primer, tri bankrota u koje su me gurnuli bivši muževi, ali ostala bih zakinuta i za mnogo toga lepog i uzbudljivog“, rekla je Debi u emisiji kod Opre Vinfri.

Ipak, još tada volela je da imitira komšije i oponašala je razne dijalekte. Kada je napunila 16 godina, otac ju je prijavio na Izbor za mis Berbenka, gradića dvadesetak kilometara udaljenog od Los Anđelesa, gde su živeli.

Ona je tada osvojila prvo mesto, a kao nagradu je dobila odevne raritete ratne 1944. godine – svileni šal i bluzu. Ipak, ovo takmičenje donelo joj je i prvi glumački angažman. Tada ju je zapazio lovac na talente iz filmske kompanije „Warner Brothers“ i odmah joj ponudio posao u Holivudu.

Prihvatila je ulogu i uzela umetniško ime „Debi“ jer joj je Meri bilo „previše obično“. S obzirom na to da je u to vreme bila maloletna, ugovor je potpisao njen otac, dok je njena majka negodovala i molila Boga za oproštaj jer je u njihovoj verskoj zajednici poziv glumice bio samo lep izraz za „jeftinu devojku“.

Nakon nekoliko epizodnih uloga u mjuziklima, 1952. godine dobila je ulogu Keti Selden u „Pevanju na kiši“, nakon čega joj se otvaraju mnoga vrata filmske industrije. Ovaj mjuzikl u startu nije postigao veliki uspeh, ali se to vremenom promenilo i danas spada u 100 najvećih ostvarenja Holivuda.

„Tammy“, naslovna pesma iz filma „Tammy and the Bachelor“ u kom je igrala glavnu ulogu, postigla je neverovatan uspeh, te ju je Debi snimila kao singl. Za samo nekoliko meseci, pesma je dostigla zlatni tiraž i status najprodavanije ploče te godine.

Posle ovakvog uspeha, kontaktirale su je i brojne diskografske kuće, a do 1960. godine snimila je nekoliko albuma koji su joj doneli veliku zaradu. Sa druge strane, njen ljubavni život bio je prilično turbulentan.

Sredinom pedesetih godina zaljubila se u Edija Fišera sa kojim je 1956. godine dobila ćerku Keri, a godinu dana kasnije i sina Toda.

Kako je ona bila jedna od najpopularnijih glumica tog vremena i zarađivala je 200.000 dolara po filmu, a on je takođe zarađivao milione dolara godišnje, sebi su mogli da priušte velelepnu vilu u okolini Los Anđelesa.

Tu su se skućili sa decom, ali porodična idila nije dugo potrajala. Debina najbolja prijateljica bila je glumica Elizabet Tejlor, a Edijev najbolji prijatelj bio je Elizabetin suprug – producent Majkl Tod. Koliko su njih četvoro bili bliski, govori i činjenica da je Fišer bio kum Majklu na venčanju sa glumicom. I Tod i Elizabet tada su imali po dva braka iza sebe, a uskoro su dobili i ćerku Liz i delovalo je da su jedno kraj drugog konačno pronašli sreću.

Ipak, uskoro se dogodila tragedija koja im je svima promenila živote. Naime, Majkl i Elizabet trebalo je da privatnim letom idu iz Los Anđelesa u Nju Meksiko, ali je glumica imala povišenu temperaturu i nije mogla da pođe sa suprugom. Kako će se uskoro ispostaviti, to joj je i spasilo život.

Nepunih sat vremena nakon što su poleteli tog 22. juna 1958. godine, Tod je javio kontroli leta da je na njegovom avionu otkazao jedan motor, a letelica je uskoro nestala sa radara. Avion je kasnije pronađen u krhotinama, a sva tri putnika su poginula. Potraga za njihovim telima trajala je danima, a Majkl Tod identifikovan je po ostacima vilice, venčanom prstenu i paru dugmadi za manžete koje mu je za Božić poklonio Edi Fišer.

Kada je sahranjen, proneo se glas da je u grob položen sa dijamantskim prstenom koji mu je Elizabet poklonila za prvu godišnjicu braka, a koji vredi 100.000 dolara. Zbog toga je ubrzo grob oskrnavljen, a njegove ostatke policija je pronašla oko grobnice.

Tejlorova je zbog toga odlučila da se naredna sahrana održi u tajnosti, na mestu koje nikada nije otkriveno javnosti. Kako je zbog ove tragedije bila u teškom psihičkom stanju, utehu joj je pružao najbolji prijatelj njenog pokojnog muža – Edi Fišer. Međutim, njih dvoje brzo su prešli granicu prijateljskih odnosa i postali ljubavnici.

„U početku nisam ništa slutila. Na neki način, bila sam srećna da Edi može da pomogne Elizabet jer sam shvatala koliko joj je teško. Međutim, kad sam jedne večeri, gotovo u gluvo doba noći, pozvala Elizabet, a s druge strane žice začula glas svoga muža, sve mi je najednom postalo jasno. Čula sam i njen šapat kad ga je pitala ko zove, a onda njegov uspaničeni glas. Rekla sam mu: ‘Edi, skloni se i daj slušalicu Elizabet’, na šta mi je on energično odgovorio: ‘Debi, Liz i ja se volimo, i ja želim razvod’. Skamenila sam se od užasa. Te su mi reči još godinama odzvanjale u glavi“, priznala je Debi Rejnolds u intervjuu za CBS 2009. godine.

Samo nedelju dana nakon što se razveo od Debi, postao je četvrti muž Elizabet Tejlor. Ipak, njihov brak potrajao je čitavih pet godina, a nakon toga ona se udavala još četiri puta, a on se ženio još tri puta.

Svoj buran život opisao je u dve autobiografije, a nakon izlaska druge, njegova ćerka Keri otkrila je da je imala dosta problema zbog odrastanja uz slavne roditelje, ali i da je zbog droge i težeg oblika bipolarnog poremećaja dugo bila na psihijatrijskom lečenju.

„Sad mi je jasno odakle potiče moja duševna bolest. Kad sam bila mala, oca nisam gotovo ni viđala. On je bio opsednut sobom, svojom veličinom i važnošću, a mi kao da nismo postojali. Podvrgavala sam se elektrošokovima, kojima su mi lekari ‘razbijali beton’ u mozgu. S iskustvom koje danas imam, jasno mi je da je moj otac bio još teži pacijent od mene“, rekla je Keri Fišer stranim medijima.

Debi Rejnolds je, pak, nakon razvoda od Fišera morala da nastavi dalje, budući da se sama brinula o dvoje male dece. Utehu je pronalazila u poslu, a izdala je i singl „Am I That Easy to Forget“ („Da li me je zaista tako lako zaboraviti’“), a ova pesma postigla je ogroman uspeh.

Ponovo se udala 1960. godine za devet godina starijeg industrijalca Harija Karla koji je bio multimilioner. Zarađivao je od proizvodnje cipela, ali se dosta i kockao, zbog čega je brzo ostao bez bogatstva, ali i bez Debi.

Ona je njegove kockarske dugove otplaćivala sve dok razvod nije postao pravosnažan 1973. godine. Ipak, to je uništilo njene planove da pokrene sopstvenu modnu liniju.

„Moj drugi suprug je bio bogat, to sam dobro proverila pre nego što sam se udala. Međutim, ni ja nisam bila baš crkveni miš, premda od Edijevih miliona nisam videla ni centa. Ali, nema tog novca koji hronični kockar ne može da potroši! Karl je bio zavisan od ruleta i karata. Gubio je zastrašujuće svote novca i večito je mislio kako će u sledećem bacanju kocke sve povratiti i osvojiti dvostruko više. Naravno, to se dogodilo jednom ili dva puta, ali strast prema kockanju trajala je 365 dana u godini“, izjavila je glumica.

„Bilo je zaista vrlo stresno, ako se pad na dno može tako formulisati. Nekoliko meseci živela sam u automobilu, doslovno. I nije istina da u takvim slučajevima ne pomišljate na najgore! Iz obilja i lagodnog života u holivudskoj vili nije lako spasti na parkiralište u zabačenom delu grada, ali čovek je ponekad jači od kamena i izdrži i ono što mu se čini nemogućim“, priznala je ona kod Opre Vinfri.

Kako se i duševno stanje njene ćerke Keri pogoršavalo, bila je prinuđena da prihvata sve uloge koje su joj nudili jer joj je bio neophodan novac. Krajem sedamdesetih godina, Keri Fišer proslavila se ulogom princeze Leje u „Ratovima zvezda“ i uskoro je počela da dobija adekvatnu terapiju i psihički postala stabilnija. Tek tada njena majka se svom poslu posvetila kao nekad.

Debi Rejnolds udala se i treći put 1984. godine za građevinskog preduzetnika Ričarda Hamleta. Njih dvoje kupili su hotel i kockarnicu u Las Vegasu, što se ispostavilo kao loše ulaganje, budući da su izgubili milione.

Tenzije koje su tada nastale među supružnicima, postajale su sve veće, te je glumica 1996. godine podnela papire za razvod. Godinu dana kasnije objavila je i sopstveni bankrot.

„Znate, Britanci imaju sjajnu poslovicu: ‘Kad vam neko kaže da ste konj, ne obazirite se na budalu, kad vam drugi puta kažu da ste konj, dobro se zamislite nad sobom, a kad vam treći put kažu da ste konj, kupite sedlo i ćutite’. Za vašu informaciju, moje sedlo je kod kuće i ne namarevam više nikome da dozvolim da mi ga natovari na leđa“, izjavila je Debi o tome.

Rejnoldsova kroz život nije pokazala samo da je izvanredan umetnik i veliki borac, već i to da je izuzetan čovek, te da nije zlopamtilo. Naime, nju je dugo mučio prekid prijateljstva sa Elizabet Tejlor i želela je da se oslobodi tolike negativne energije.

Jednom prilikom je 1983. godine, dok se ukrcavala na brod kojim je išla iz Njujorka u Veliku Britaniju videla gomilu „Louis Vuitton“ kofera koje su radnici nosili i pitala čiji su. Kada su joj rekli da pripadaju Elizabet, ona je pomislila da su u pitanju koferi britanske kraljice Elizabete Druge. Međutim, ispostavilo se da pripadaju Elizabet Tejlor i Rejnoldsovoj je sinulo da je ovo odlična prilika da njih dve ponovo stupe u kontakt posle gotovo tri decenije.

„Poslala sam joj poruku u isto vreme kad i ona meni, a sve se završilo večerom na kojoj smo se odlično zabavljale i smejale kao lude. Bila sam iskreno žalosna kad je umrla, mnogo više nego kad je, pokoj mu duši, umro naš zajednički muž“, izjavila je Debi jednom prilikom.

Sebe je nazivala „hroničnim filmoholikom“ i odlučila je da otvori filmski muzej sa više od 40.000 memorabilija sa raznih snimanja. Tu se, između ostalog, našla puška Džona Vejna iz filma „Rio Bravo“, kao i još plakata, fotografija i rekvizita iz stotina drugih filmova.

Debi Rejnolds glumila je i u poznim godinama, a na premijeri jednog od svojih poslednjih filmova „One for the Money“ održanoj 2012. godine izjavila je: „Još sam tu i ne nameravam tako brzo da odem“.

Preminula je 28. decembra 2016. godine u 85. godini života, samo dan nakon što je preminula njena ćerka Keri Fišer.

