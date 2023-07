UDALA SAM SE ZA HJUA HEFNERA KAD SAM IMALA 26, A ON 86 GODINA: Bila sam s njim DO SMRTI, a ovako je zaista izgledao MOJ ŽIVOT

Manekenka i treća supruga pokojnog osnivača i šefa Plejboja, Hjua Hefnera, Kristal Hefner, imala je 21 godinu kad ga je upoznala. U braku su bili od decembra 2012, pa sve do njegove smrti, u septembru 2017.

Upoznali su se, a gde drugde, nego u vili Plejboj na zabavi za Noć veštica, koja je poznata po spisku gostiju na kom je puno zvezda i oskudno odevenih modela.

Samo nekoliko dana kasnije, Hju ju je već zamolio da se useli kod njega i njegovih osamnaestogodišnjih devojaka bliznakinja Karise i Kristine Šenon.

- Sve je počelo jako, jako brzo. Mislim da je imao puno iskustva s brzim useljavanjem žena u njegovu vilu - rekla je Kristal za The Post.

- Volim te - rekao joj je odmah, kaže model, i nastavlja kako je tada naučila sve o "ljubavnom bombardovanju". U brak s Hefnerom je ušla 2012, kada je imala 26 godina, a on 86.

Tokom desetogodišnje veze izgubila je sopstvenu ličnost, imala je obavezan dolazak kući do 18 sati, nije mogla da putuje i prepustila se "čoveku kome je stalno nešto trebalo", a osećala se previše krivom da bi ga ostavila. Bila je uz Hefnerovu sAmrtnu postelju kada je umro 2017. godine u 91. godini života. Kristal sada ima 37 godina i tek je nedavno shvatila koliko je bio mračan njen život s osnivačem Plejboja.

Kristal je morala da ide na sate i sate terapije kako bi razmrsila probleme koje je imala. Bacila je sve osim jedne odevne kombinacije Plejbojeve zečice, uklonila implante iz grudi i godinu i po pisala memoare „Only Say Good Things”. Inspiracija za naslov zapravo su reči njenog pokojnog supruga.

- Jednom kad odem, kad me ne bude, govorite samo dobre stvari o meni - prenosi Hjuove reči Kristal u razgovoru za The Post. Model tvrdi da se držala toga poslednjih pet godina, ali nakon terapija i lečenja shvatila je da mora da bude iskrena o vremenu koje je provela s njim.

- Knjiga govori o isceljenju od toksičnog okruženja - kaže.

Rodila se kao Kristal Haris u Lejk Havasu u saveznoj državi Arizoni, a brzo se preselila u Brimingam u Engleskoj, gde je s porodicom živela iznad paba u njihovom vlasništvu, a potom se s 8 godina doselila u San Dijego. Studirala je psihologiju i radila honorarno kao model, pa joj je prijateljica predložila da pošalje fotografiju prijave kako bi mogla da ode na Plejboj zabavu.

Kristal za sebe tvrdi da je bila nesigurna i mlada kada je posetila zabavu za Noć veštica u noći kad je upoznala Hjua. Započeli su razgovor, a našli su zajedničku temu. Naime, on je studirao psihologiju na Univerzitetu Ilinois 40 godina pre nego što se ona rodila.

Dva dana nakon upoznavanja, Hefner ju je pozvao da živi s njim i bude mu treća devojka.

- Konačno negde pripadam i važna sam - pomislila je tada.

- Ipak nije trebalo dugo pre nego što se maska srušila i sve se otkrilo. Svi su se ljubili sa osamdesetogodišnjakom.

U nedavnoj dokumentarnoj seriji A&E „Tajne Plejboja", Karisa je uporedila seks s Hefnerom sa silovanjem i rekla da je abortirala s 19 godina kada je zatrudnela s njim.

- Gadilo mi se moje telo - rekla je Karissa, koja sada ima 33 godine.

- Sećam se da ih je Hef držao kao "moje bebe". Bilo je tako čudno. Imale su 18 godina - govori Kristal o Hefnerovoj vezi s bliznakinjama.

Kristal se ubrzo našla u prisilnoj vezi, a tvrdi da je s godinama Hefner postao sve više zavisan od nje.

- Voleo je stare filmove u kojima su žene padale u nesvest i bile bespomoćne, nisu ništa mogle bez muškarca, a sve su tražile od muškarca - kaže, dodajući da bi i ona bivala nagrađena ako je bila bespomoćna devojka.

Osim toga, sve se vrtelo oko posla. Odeća za zabave bila je izuzetno važna i morala je da se potrudi da izgleda dobro ili bolje od ostalih devojaka, priseća se.

- Na mestu ste na kojem vas mogu lako zameniti, uvek ste zbog toga na oprezu. Teško je sklapati prijateljstva - ispričala je.

- Kad bi Hef izašao, to bi bilo u klub da pokupi žene. Pa je pretpostavio da ću ja, kad budem izlazila, da se ponašam kao one. A ja sam samo htela odem u Diznilend ili na plažu, bilo gde - kaže.

Priseća se kako ga je jednom pitala da otputuje u pariski Diznilend.

- Ne, idi dok mene ne bude - nakon čega je prestala da pita.

Prvobitno, venčanje Kristal i Hefnera trebalo je da bude u junu 2011, ali je ona otkazala pet dana pre venčanja. Ipak, u decembru 2012. venčali su se, a Kristal priznaje da je to delom bilo zbog krivice koju je osećala.

- Pred kraj njegovog života, osećala sam da ne mogu da ga ostavim. Morala sam da se brinem za njega. Obožava me, treba me, oslanja se na mene iz puno različitih razloga i ne mogu da ga ostavim. Tako da sam bila uz njega do samog kraja - ispoveda se, ali dodaje da tek sada uči što je zdrava veza.

Holi Medison, koja je bila prethodna Hefnerova devojka broj jedan, koja je glumila u rijalitiju „The Girls Next Door”, zajedno s njegovim drugim devojkama u to vreme, Kendrom Vilkinson i Bridžit Markvardt, izjavila je da Hefner ima gole slike žena koje koristi za ucenu.

Za te fotografije Kristal smatra da su napravljene iz zabave i da Hefnerova namera nije bila da ucenjuje devojke.

- Očistila sam kuću i našla ih. Samo sam pomislila da sam ja žena na ovim fotografijama, šta bih uradila s njima? Pobrinula sam se da ih sve pocepam, usitnim i bacim - kaže Kristal o tim fotografijama.

Bila je izuzetno uznemirena nakon suprugove smrti, toliko da dve nedelje nije mogla da napusti kuću ni spavaću sobu.

Prijateljica je pozvala Kristal na prvo putovanje izvan vile u Afriku, a potom se putovanje nastavilo u Australiju, te su tako putovale mesec dana, što je osećala kao jako potrebno.

- Učim šta je žensko prijateljstvo – učim kako je imati prijateljice koje ti zaista žele najbolje i kojima zapravo možeš da veruješ - rekla je. Osim prijateljstva, uči i kako da uspostavi romantične veze i tvrdi da je trenutno slobodna, ali povremeno odlazi na sastanke.

- U vezi s Hefom, bila sam nagrađena za suzavisnost i mnoge druge čudne takmičarske stvari. Učim kako da budem normalna osoba koja izlazi i u vezi je. Teško je.

Podelila je i da je u kontaktu s Hefovom decom – Kristi (70) i Dejvidom (67) od prve supruge osnivača Plejboja, Mili Vilijams i sinovima Marstonom (33) i Kuperom (31), čija je majka Hefova druga supruga, Kimberli Konrad.

Popularna Plejbojeva vila prodata je pre Hefnerove smrti, a Kristal je ostala predsednica Hefnerove fondacije i pomogla je da se arhivira njegova imovina.

- Još uvek mi je komplikovano. Hef je bio narcis i ženomrzac. Vrlo komplikovan čovek. Ali činio je i mnogo dobrog. Pomogao je ljudima i zauzimao se za njih. Istovremeno, povredio je mnoge ljude na načine kojih nije svestan - priča Kristal.

Kristal je uklonila implante kada se borila s lajmskom bolešću i od tada se oblači drugačije.

- Shvatam da mogu da budem ko jesam i otkrivam da ni ne ličim na onaj život kakav sam vodila. Uopšte ne nosim štikle! Ta mala odeća koju sam morala da nosim sve vreme... Sve sam ih bacila, ona je kao PTSP za mene. Ne mogu ni da pogledam sve te stvari.

Ipak postoji jedan odevni suvenir koji još uvek čuva.

- Još uvek imam svoje odelo zečice - priznaje. Smatra da je evoluirala od doprinosa mizoginoj kulturi do borbe protiv nje. Otkriva da planira uskoro da pokrene potkast „Beneath the Surface” u kojem će razgovarati sa ženama koje su prošle kroz slične stvari, što misli da je važno.

Njeni memoari o životu s Hefnerom izaći će u januaru, a priznaje kako je dosta imena promenila iz pravnih razloga. Ipak, ne odustaje od otkrivanja istine jer shvata da je u redu progovoriti o nečemu što je prošla.

- Rekla bih da je moja intuicija, glasić koji razlikuje dobro od lošeg, bio potisnut u vili. Sad je više slušam.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

