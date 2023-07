DEVOJKA SE NAŠLA USRED PUCNJAVE, PRIMILA 4 METKA, A KIM KARDAŠIJAN JOJ SPASILA ŽIVOT: Anđelina podelila šokantnu ispovest! (VIDEO)

Anđelina Vajli, koja se predstavlja pod imenom Nina, ima 22 godine i živi u Kanzas Sitiju, a kako tvrdi njen život je spasila najpoznatija starleta na svetu, Kim Kardašijan.

Ona je snimila TikTok video u kome je otkrila da se slučajno našla usred pucnjave, te da je zahvaljujući stezniku koji je u tom trenutku imala na sebi uspela da preživi.

- Kim Kardašijan mi je spasila život. Za doček Nove godine upucali su me četiri puta. Te noći, ispod haljine, nosila sam njen steznik. Toliko je bio zategnut na meni da je sprečio da iskrvarim - rekla je ona, pa dodala:

- To je kao štit za žene. Zovite to sudbinom ili delom Boga, ja ću to zvati Kim.

