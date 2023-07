KAD JE GAGA UMRO, MILENA MI JE POKLONILA NJEGOV BROD! Rade Šerbedžija otkrio DETALJ koji niko nije znao: Naljutila se na mene!

Legendarna jugoslovenska glumica, Milena Dravić, ostala je upamćena po svojoj lepoti i neponovljivom daru za glumu. Od prvog pojavljivanja oduševila je publiku širom bivše Jugoslavije, koja je i dan-danas voli kao prvog dana. Pored besprekosrne glumačke karijere, pokojna glumica zapaćena je i po velikoj ljubavi sa Draganom Gagom Nikolićem sa kojim je bila do poslednjeg dana.

Bili su jedan od omiljenih parova, a u srećnom braku bili su čitavih 45 godina. Jedno drugom bili su najveća podrška i oslonac, a iako se Milena udavala tri puta, Dragan je bio njena ljubav za sva vremena. Decu nisu imali, ali su imali ljubav za sve oko sebe, posebno za jednu devojčicu.

- Zvala me je dva meseca nakon Draganove smrti, kad sam bio u Beogradu, i rekla da je Gagin brod odlučila da pokloniti meni. Još ga nije ni stavio u more kad se razboleo, završavao ga je, bio je to nov brod. Rekao sam Mileni da već imam dve barke i zahvalio joj se. No, ona je, kao i obično kad bi se naljutila na mene, rekla: 'Ne lupetaj' i dodala da želi da imam uspomenu na njega. Prebacio sam ga u Hrvatsku i dao mojim ljudima da njim prevoze mlade glumce na probe i predstave. Sad je u floti brijunskog teatra Ulysses. Na njemu piše Gaga, uz sliku mog druga Dragana Nikolića kao Popaja u mornarskoj majici. Sad nas Gaga vozi i Dragan Nikolić je svaki dan s nama tokom leta. Čuva nas i štiti - rekao je Šerbedžija.

Od legendarne Milene Dravić smo se oprostili 14. oktobra 2018. godine.

