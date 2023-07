JEDNU ŽENU VEZAO KOD KUĆE I OTIŠAO DA SE OPIJA, A DRUGU IGNORISAO: Glumac je imao veze iz PAKLA pune SKANDALA, ali ga i dalje žele

Glumac Šon Pen je ređao veze i brakove pune skandala, a o nekima se i dalje piše i govori.

Holivudski glumac, 62-godišnji Šon Pen, i njegova 49-godišnja koleginica Kristen Vig zajedno su uživali u sunčanom danu na jednoj peščanoj plaži u Los Anđelesu.

foto: CALM / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Paparaci su ih fotografisali dok su uživali u zajedničkom društvu, iako je priroda njihovog odnosa, navodno, samo prijateljska.

foto: CALM / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Naime, poslednje se pisalo i šuškalo da se glumac viđa s ukrajinskom lepoticom Olgom Korotkovom s kojom je viđen u junu u Sen Tropeu.

foto: Cobra Team / Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Inače, Šon se prošle godine razveo od 31-godišnje gumice Lejle Džordž. Venčali su se u julu 2020., a pre toga su se viđali četiri godine. Ona je podnela zahtev za razvod početkom 2022. godine, a više puta su se mirili nakon što je glumac javno za njom tugovao.

Pen je priznao da je on kriv za krah njihovog braka. 'Ja sam zaj*ao brak. Nisam obraćao pažnju na nju, ignorisao sam je', rekao je glumac. Istakao je kako Lejlu nikada nije prevario, no da se doveo na mesto gde mu je sve važnije osim porodice. Osvrnuo se i na period kada je bio depresivan i pijan dan i noć.

foto: EPA/Etienne Laurent, AP/Chris Pizzello

"Ovo će vas šokirati: pokazalo se da lepe, talentovane, maštovite žene koje su se udale za nekog puno starijeg od njih, ne vole kad se probude iz mirnog sna i zateknu tog istog muža na kauču, pijanog, kako gleda gluposti na televiziji, a onda je, u 10 ujutro, odlučio da je pravo vreme za duplu votku", rekao je Pen, dodajući da je nekoliko sati kasnije često bio potpuno bez svesti od alkohola.

foto: CALM / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Takođe, veoma je poznat njegov brak s glumicom Robin Rajt, a zajedno su bili od 1996. do 2010. godine. Par je dobio 1991. godine kćer Dilan Franses, a dve godine kasnije sina Hopera Džeka, koji je dobio ime po porodičnim prijateljima, Denisu Hoperu i Džeku Nikolsonu.

Brak im je službeno završio 2010. godine u neprijateljskim odnosima, a pri istupima u javnosti bivši supružnici nisu štedeli jedan drugog.

"Kad je o Šonu reč, uvek postoji nekakva drama. Kod njega je sve prenaglašeno: ličnost, emocionalni život, stavovi... To mu je jednostavno u krvi. Ali jedno je sigurno - sa Šonom uistinu nema dosadnog trenutka", istakla je Robin.

Ni Pen nije imao puno vedriji pogled na njihov odnos.

"Ne slažemo se. Imamo potpuno različit odnos s našom decom, ali mislim da je tako bolje. Nas dvoje ne delimo jednake poglede na roditeljstvo, čak ni sada kada su naša deca već odrasla. Kada se razvedete, sve istine iziđu na videlo i onda se pitate: 'Koji sam đavo uopšte radio? Šta sam mislio verujući da osoba ulaže u vezu na takav način?' U svakom slučaju, to je veliko poniženje", izjavio je.

foto: Profimedia

Robin je davala više šansi Šonu i mirili su se. Razišli su se 2007. godine, a trebale su čak tri godine da se sve zakonski okonča. Povlačili su se po sudnicama zbog starateljstva nad decom i glumičinih optužbi protiv Pena za agresivnost i alkoholizam. Takođe, otkriveno je da je glumac varao suprugu.

Rajt je rekla i da je zbog Pena i dece pauzirala svoju karijeru. "Mi smo se kao roditelji dogovorili da nećemo raditi u isto vreme, tako da je neko od nas uvek bio s decom. Zarađivao je više novca nego ja u to vreme, tako da je to bila jednostavna odluka: 'Idi na posao, ja ću ostati s decom. Odbila sam toliko filmova jer sam želela da budem mama, a onda su mi ih s vremenom prestali nuditi", rekla je.

Nakon razvoda je Šon često pretio bivšoj supruzi te ju je uhodio.

foto: PRofimedia

Također, Šon je bio oženjen Madonom od 1985. do 1989. godine, a u javnost je procurilo kako je bio nasilan prema njoj. Pisalo se da je pevačicu zbog problema s kontrolom besa i ljubomore tukao, maltretirao i vezao da sedi kod kuće. Jednom je to učinio na punih devet sati, a ona se sve vreme tresla te je to navodno ostavilo velike posledice na njenu psihu. On je za to vreme otišao po piće.

Pen je zaradio i prijavu za prodično nasilje, a uprskos svemu tome, Madona mu je četiri godine sve opraštala. Dve godine pre tog incidenta, 1987. godine, Madona je završila u bolnici nakon što ju je udario bejzbolskom palicom po glavi. Ona je tada odbila da podigne tužbu protiv supruga koji se tada suočavao i sa 60 dna zatvora zbog napada na filmskog asistenta.

Na kraju se ipak od njega razvela, no rekla je da je bio čovek njenog života uprkos svemu što joj je učinio.

(Kurir.rs/Story.hr)

Bonus video:

02:23 GLUMICA ŽALI ZA OMILJENIM HOBIJEM! Ivana Dudić: Volim da jašem, a nisam odavno... Možda ću uspeti ovog leta u Crnoj Gori