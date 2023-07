BRED PIT PRVU GLAVNU ULOGU IMAO U JUGOSLAVIJI I TO MU JE PROMENILO ŽIVOT: Radio za siću, a igrao sa omiljenom SRPSKOM glumicom!

Bred Pit iza sebe ima više od trideset godina karijere u Holivudu gde je snimio brojne uspešne filmove u kojima je igrao glavnu ulogu.

Međutim, zanimljivo je da je prvu glavnu ulogu snimao u bivšoj Jugoslaviji, tačnije na crnogorskom primorju.

Glumac je rođen u Oklahomi, a 1987. doselio se na Beverli Hils u Kaliforniji. Šest godina je studirao glumu, a 1988. dobio je svoju prvu glavnu ulogu u Tamnoj strani sunca u kojoj glumi mladog Amerikanca kojeg porodica vodi na Jadran kako bi se izlečio od kožne bolesti.

Film je sniman u Kotoru i njegovoj okolini u leto 1988. godine, a zbog raspada Jugoslavije objavljen je tek 1997. godine. Film "Tamna strana sunca" je američko-jugoslovenski film iz 1988. godine reditelja Božidara Bote Nikolića, a scenario su po priči Nikole Jovanovića napisali Endrju Horton i Željko Mijanović.

Glavne uloge u filmu tumače Bred Pit, Šeril Polak i Gaj Bojd.

Bred Pit igra Rika Klejtona, mladića koji pati od retke kožne bolesti i koji na Jadranu uči važne životne lekcije, a njegovu majku igra Milena Dravić. Uz njih u filmu glume i Gorica Popović i Sonja Savić.

Reditelj Božidar Nikolić je od 400 kandidata za glavnu ulogu izabrao Breda Pita, a glumac je bio veoma srećan zbog izbora, premda je plaćen samo 1523 dolara za sedam nedelja snimanja.

Režiser Božidar Bota Nikolić (preminuo 13. maja 2021. godine) je ovako pričao Bredu Pitu:

- Ja sam otkrio Breda Pita. Bio sam u Metro Goldvin Majeru, i od četiri stotine glumaca koji su bili na kastingu za ovaj film, izabrao sam njega. U najužem izboru bila su trojica glumaca, i tada nisam imao dilemu da li ću mu dati ulogu. Kada sam mu saopštio da je izabran, Pit je otrčao do travnjaka i počeo da skače od sreće i pravi kolutove. Početkom devedesetih, kada je Crvena zvezda harala Evropom, došao je u Beograd da me poseti. Odveo sam ga na utakmicu, ne sećam se tačno s kim je Zvezda igrala. Bio oduševljen kada je na "Marakani" video 100.000 ljudi i glasno je navijao za Zvezdu - prisećao se poznati reditelj u intervjuu za "Pres".

foto: Damir Dervišagić/Profimedia

- Zbog izbijanja rata u tadašnjoj Jugoslaviji, „Tamna strana Sunca“, nažalost, ovde nikada nije prikazana, a američku premijeru je doživela tek 1997. Meni su, zapravo, Amerikanci ukrali taj film, jer sam ja njegov suvlasnik, a nikada mi nisu dali ni dinara. Ali danas mogu da kažem da u karijeri ne žalim gotovo ni za čim - izjavio je on jednom prilikom.

- Bred mi je rekao da mu je uloga u mom filmu promenila život, a da je red da se on meni sada oduži i pomogne mi. Imam ideju da snimim mjuzikl "Snežana i sedam patuljaka". Objasnio sam mu da me za tu priču vežu posebne uspomene. Igrao sam kao dete patuljka u opereti "Snežana i sedam patuljaka". Otpevao sam mu pesmu patuljaka.

foto: Printscreen YouTube

Međutim, kompanija „Dizni“ je snimila film i nije bilo smisla da se takmičimo s njima. Bred je tražio da radimo nešto drugo. Siguran sam da bismo snimili dobar film. Ubediću ga da to treba da snimimo. Za naše prilike to je ogroman novac, a njemu tri miliona nije veliki novac - rekao je režiser Božidar Nikolić, ali to nažalost, nije dočekao jer je preminuo 13. maja 2021. godine.