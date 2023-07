OD HONORARA NISAM MOGAO NI LETOVANJE DA PLATIM: Voleli smo ga kao Necu u „Srećnim ljudima“, a inflacija mu je pojela PLATU!

Janko Milivojević proslavio se kao dečak u seriji „Srećni ljudi“, gde je tumačio najmlađeg člana porodice Golubović – Necu. Publiku je osvojio ovom ulogom, a onda iznenada nestao.

On je nasledio porodični biznis, te se već godinama bavi trgovinom:

- Radim u galeriji na Banovom brdu, već 15 ili 17 godina, to nam je baza, i radimo transport i pakovanje umetničkih dela. Naravno i trgovina slika, opremanje slika, to je moj sadašnji posao i budući, ja se nadam. Moj otac to radi već 30 i kusur godina, tako da je logičan sled bio da i ja ostanem u tome, s obzirom na to da mi dva rođena brata ne žive u Srbiji, jedan živi u Dubaiju, drugi u Americi, tako da sam ja ostao u tom poslu i nastavljam ga“, otkrio je jednom prilikom za domaće medije.

Inflacija mu je „pojela“ gotovo ceo honorar, te od ove uloge nije mnogo zaradio.

- Neću da kažem negativno, ali dosadno mi je bilo, ali što sam stariji sve mi je to jako interesantno i jako lepe uspomene imam. I sad kada je prošlo skoro 30 godina, samo pozitivne utiske imam. Bilo je teško vreme, moj honorar za te tri godine je bio toliki da nisam mogao da platim jedno letovanje za porodicu, za te tri godine, bila je inflacija. Tako da nije bio finansijski interes , već entuzijazam, kao i kod dosta ljudi koji su tu radili - otkrio je on.

