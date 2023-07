OTAC I MAJKA SU JOJ UMRLI OD RAKA, A OČUH JE ZLOSTAVLJAO: Život poznate glumice obeležile tragedije, zvali je rasturačicom brakova

Jedna od najuspešnijih glumica svih vremena svakako je Džulija Roberts, koja je nedavno proslavila 21. godišnjicu braka sa suprugom Danijelom Moderom.

Ovom prilikom objavila je fotografiju na kojoj se ljube, a glumica često deli privatne trenutke na Instagramu.

Inače, legendarna glumica rođena je 28. oktobra 1967. godine u gradu Smirna, u državi Džordžija. Njen otac se zvao Volter Grejdi, a majka Beti Lu. Kada je imala samo četiri godine, njeni roditelji su se razveli, nakon čega se njena majka udala za Majkla Motsa.

Njegov karakter je bio veoma nepredvidiv, a često je imao izlive besa i uvredljive komentare upućene Juliji, pa njeno detinjstvo sa očuhom nije bilo lako. Godine 1977. otac glumice je umro od raka.

Kada je u pitanju njena karijera, prve uloge koje je dobila bile su u niskobudžetnim filmovima, gde se pojavila na nekoliko minuta i izgovorila svega nekoliko rečenica.

Godine 1988. igrala je u filmovima "Satisfaction" i "Mystic Pizza!, gde je imala veće uloge i mogla je da pokaže svoj talenat. Godinu dana kasnije, glumica je dobila ulogu u drami "Čelične magnolije", što joj je donelo prvu nominaciju za Oskara u kategoriji najbolje sporedne uloge.

foto: SAMUEL GOLDWYN COMPANY - Album / Album / Profimedia

Samo godinu dana nakon toga, Džulija je stekla svetsku slavu glumeći prostitutku u romantičnoj drami "Zgodna žena". Pored toga, igrala je u filmovima: "Notting Hill", "Erin Brockovich", "Ocean's Eleven", "The Miracle", "Sleeping with the Enemy", "Venčanje mog najboljeg prijatelja", "The Runaway Bride" i mnogi drugi. Upravo joj je film "Erin Brokovich" doneo prestižnog Oskara.

foto: United Archives/Impress / United Archives / Profimedia

Što se njenog ljubavnog života tiče, glumica se 1993. udala za muzičara Lajla Loveta, ali su se razveli posle samo dve godine braka. Godine 2002. ponovo se udala, za Danijela Modera, sa kojim je i danas u braku.

Kada su se upoznali, bio je oženjen Verom Štajmberg, a nedugo nakon što je slavna glumica ušla u njegov život, podneo je zahtev za razvod. U to vreme neki su Juliju nazivali "razaračicom braka" jer je, pričalo se, otela tuđeg muža.

foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Par ima troje dece - 2004. godine dobili su blizance, ćerku Hejzel i sina Fineusa, a tri godine kasnije još jednog sina Henrija. Džulija ima starijeg brata, glumca Erika Robertsa, i sestru Lizu Roberts, koja je takođe glumica. Međutim, njih dvoje nisu postigi ni približno uspeh kao "Zgodna žena".

foto: Profimedia

Pored njih, glumica je imala i polusestru Nensi, koja je izvršila samoubistvo 2014. godine. Godinu dana kasnije, njena majka je umrla nakon borbe sa rakom. 2000. magazin People uvrstio je Džuliju Roberts u 50 najlepših ljudi na svetu, a 2010. isti časopis joj je dodelio titulu najlepše žene na svetu.

(Kurir.rs/Story.hr)

Bonus video:

01:11 NIJE ME PUSTIO, REKAO JE: TAKVOG SKOTA IMAM KOD KUĆE Poznata glumica o paklu kroz koji je prošla: Ljudi te poistovete sa ulogom