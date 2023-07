HOLIVUD GA GODINAMA IGNORISAO, OSTAO BEZ POSLA I REPUTACIJE: Evo koliko je slavnog glumca Kevina Spejsija koštalo suđenje!

Glumac Kevin Spejsi oslobođen je danas pred sudom u Londonu optužbi za devet seksualnih napada nad četvoricom muškaraca. Ove kao i prethodne optužbe za seksualno nasilje koštala su ga karijere, ugleda i novca. Slede detalji.

Spejsiju se sudilo zbog devet seksualnih napada na četvoricu muškaraca koji su se desili dok je bio umetnički direktor pozorišta Old Vic u Londonu.

Optužbe protiv njega ne samo da su mu uništile karijeru već su imale i velike finansijske posledice. Rečeno mu je da plati 25.5 miliona funti producentima "Kuće od karata" nakon što je dobio otkaz. Pretrpio je poniženje zbog toga što su ga izbacili iz filma "Sir Ridley Scott film All The Money In The World". Ranije tokom suđenja on je rekao poroti: "Izgubio sam sve".

Presuda povećava šanse da se Kevin Spejsi možda uskoro vrati na glumi nakon što ga je Holivud izbegavao poslednjih šest godina.

Tri nepristojna napada i četiri seksualna napada, za koja mu se sudilo, datiraju od 2001. od 2004. Ostala kaznena dela koja su mu bila stavljena na teret počinje odnose se na period od 2005. do 2013. godine. Spejsi je tokom suđenja bio siguran u svoju nevinost, više puta je negirao optužbe.

Kako su se optužbe gomilale, a njegove glumačke uloge uthnule, finansijski udar na Spejsija bio je razoran.

Troškovi njegove obrane samo za suđenje u Velikoj Britaniji procenjeni su na više od milion funti. Pre dve godine sudija je doneo doluku da je njegovo navodno nedolično seksualno ponašanje predstavljalo kršenje ugovora i rečeno mu je da plati 25.5 miliona funti producentima "Kuće od karata" - produkcije iz koje je otpušten.

Prošle godine izgubio je žalbu za poništenje presude, iako ostaje nejasno je li dao taj novac ili nije.

Kad je sud pitao Spejsija o njegovoj financijskoj situaciji, on je odgovorio: "Nemam novca i imao sam mnogo pravnih računa... i nisam sve otplatio i još dugujem novac".

Glumac koji se danas obratio javnosti, prodao je svoju vilu u Los Anđelesu za 8.5 miliona funti neposredno pre izbijanja skandala. Još poseduje penthaus vredan 2.5 miliona funti sa pogledom na londonski parlament gde je odsedao i tokom poslednjeg suđenja.

Što se tiče Old Vic, londonskog pozorišta na čijem je čelu Spejsi bio 11 godina, nije poznato hoće li zvezda biti vraćena na posao.

Pre skandala, on je imao pomoćnika, agenta, publicistu, menadžera,ličnog trenera i telohranitelja.

Nakon skandala, njegova publicistikinja Stejsi Volf prestala je da radi za njega, kao i njegovi agenti u CAA. Ostao je samo gospodin Lowenstein, koji je njegov menadžer od 2016. godine, piše Daily mail.

