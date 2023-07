ŠINEJD O'KONOR UMRLA 18 MESECI NAKON ŠTO JOJ SE SIN UBIO! Pobegao iz bolnice i oduzeo sebi život: On je bio ljubav mog života

Šinejd O'Konor umrla je u 56. godini, saopšteno je sinoć. Irska pevačica je postala slavna širom sveta 1990. godine svojom srceparajućom obradom pesme "Nothing Compares 2U".

Njena smrt nastupila je godinu dana nakon što je sin majke četvoro dece Šejn (17) oduzeo sebi život u januaru 2022. nakon što je pobegao iz bolnice dok je bio na straži samoubistva.

U vreme svoje smrti, smatralo se da je muzičarka, koja je promenila ime u Šuhada Sadakat 2018. kada je prešla na islam, provodila vreme između Ko Roskomona, Irske i Londona. U svom poslednjem tvitu, O'Konor je objavila fotografiju Šejna i rekla:

- Od tada živim kao nemrtvo noćno stvorenje. On je bio ljubav mog života, svetiljka moje duše. Bili smo jedna duša u dve polovine. On je bio jedina osoba koja me je ikada volela bezuslovno.

Izgubljena sam u bardu bez njega

O'Konor je rođeA u problematičnoj porodici u Dablinu 8. decembra 1966. godine. Kasnije u životu tvrdila je da je počela da ima problema sa mentalnim zdravljem jer ju je majka fizički i seksualno zlostavljala kao dete.

