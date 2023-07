OVAKO IZGLEDA MAJKA ČETVORO DECE PET MESECI NAKON POROĐAJA: Glumica se skinula u BIKINI, pa pokazala golišavo telo! BOMBA (FOTO)

Glumica je objavila fotografiju u kupaćem kostimu i oduševila svoje Instagram pratioce.

Blejk Lajvli je u svojoj najnovijoj objavi pokazala isklesanu figuru, zbog koje nikada ne bi ni pomislili da je pre samo pet meseci rodila četvrto dete.

Doduše, uz novac i resurse koje ona ima (dadilje, privatna teretana i lični treneri i kuvari) to i nije toliko teško.

foto: RCF / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Lepa holivudska glumica pokazala je vitak struk i zavidne trbušnjake, a fotografiju je u manje od 24 sata lajkovalo više od 1.2 miliona ljudi.

'Kako si ti rodila četvcro dece???', samo je jedan od hiljadu komentara na račun njenog fantastičnog izgleda.

Na taj komentar je reagovala označivši svog ličnog trenera Dona Saladina i odgovorila: "Don Saladino je 'krivac'. Čekaj. Ne, nisam tako mislila. On nije otac moje dece. On je samo osoba koja mi pomaže da ponovno stanem u svoju odeću. On je još bolja osoba i prijatelj nego samo trener, a to govori puno o njemu", napisala je glumica.

Inače, Blejk su nedavno napali na društvenim mrežama nakon što je izbacila svoj brend alkoholnog pića. Razlog je taj što je ona u više navrata govorila kako alkohol ne pije.

"Cuganje nije moja stvar. Ali je*emu, zasladite to", napisala je ispod fotografija na kojima je drži poslužavnik pun limenki svog penušavog koktela "Betty Booze".

"Ako cuganje nije tvoja stvar, zašto to ima alkohola?', zbunjeno je upitao jedan pratilac, a drugi dodao: "Ne shvatam zašto bi promovisala alkohol ako ga ne piješ. Tako da bi ga poslužila drugima na partiju? Vrlo čudan izbor".

Da podsetimo, Blejk je četvrto dete dobila s glumcem Rajanom Rejnoldsom pre pet mjeseci, a već radi punom parom i trenutno snima svoj novi film "It Ends With Us".

(Kurir.rs/Story.hr)

Bonus video:

01:11 NIJE ME PUSTIO, REKAO JE: TAKVOG SKOTA IMAM KOD KUĆE Poznata glumica o paklu kroz koji je prošla: Ljudi te poistovete sa ulogom