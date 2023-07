KADA JE POGINUO SA DAJANOM, ONA JE IMALA SAMO 12 GODINA: Evo kako izgleda sestra Dodija Fajeda i čime se bavi ćerka multimilionera

Kamila Fajed je imala 12 godina kada je kada je njen polubrat Dodi poginuo u saobraćajnoj nesreći u kojoj je nastradala i princeza Dajana.

Sestra partnera princeze Dajane morala je da se nosi sa medijskim linčom svoje porodice veći deo svog odraslog života. Šta trenutno radi?

Kamila retko daje intervjue. Prošle godine pristala je na intervju u redakciji „Tajmsa”.

- Nikada nam nije bilo dozvoljeno da oplakujemo gubitak i da tugujemo u privatnosti . Niko neće razumeti kroz šta smo prošli jer tragedija se ne može porediti. Naša tragedija je postala deo istorije, kao i nešto što je postalo stalni deo sudbine naše porodice . Nije lako sve ovo zaboraviti. To niko od nas nikada neće zaboraviti - rekla je ona.

Dodijeva sestra

Kamila Fajed je rođena kao treće od četvoro dece legendarnog egipatskog biznismena Mohameda Al Fajeda , koji je posedovao robnu kuću Harods, kao i fudbalski klub Fulam. Kamilina majka je finska manekenka Heini Vathen , koja je bila druga supruga multimilionera. Prva supruga preduzetnika bila je Samira Kašogi, sestra saudijskog multimilionera . Iz ovog braka, vlasnik Harrodsa je dobio sina - Dodija Al-Fajeda .

Iako su Kamila i Dodi imali istog oca, njihovi životi se nisu odvijali u jednoj zajedničkoj kući. Sin iz njegovog prvog braka rođen je 1955. godine, a otac mu se oženio drugi put 1985. Kamila je odrasla sa troje braće i sestara kod kuće u Sariju, na imanju u Francuskoj ili u Finskoj, gde je živela njena majka.

Život suočen sa tragedijom

Biti ćerka multimilionera za devojku je značilo ne samo luksuz i ispunjenje svih želja . Sa 12 godina, Kamila Fajed je poslata u Roedean školu, koju je iskreno mrzela. Tada se dogodila porodična tragedija koja je potresla svet . Njen polubrat poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Francuskoj pored svoje voljene, a ujedno i - bivše princeze od Velsa. Kamila Fajed je želela da pobegne od pažnje medija, koji su se, međutim, zainteresovali za sve članove porodice . Godine 2020. u „Tajmsu” se prisetila:

- To je bila kataklizma za našu porodicu . Potpuno ju je promenio. Za mog oca, kao i za svakog roditelja koji je izgubio dete, bio je to nezamisliv i strašan trenutak. On je bio slomljen i naša porodica je razbijena - rekla je.

Kamila Fajed je pobegla od interesovanja sveta za njenu ličnost i pokušala da ostvari cilj škole glume. Čim je završila omraženu školu, izabrala je glumačku akademiju nedaleko od rodnog grada . Ovo je bio prvi korak u prijavljivanju na Kraljevsku akademiju dramskih umetnosti.

- Volela sam glumu i mnogo sam nastupala u školi . Volela sam i britansku književnost - dodala je za „Tajms” .

Međutim, njen cilj uopšte nije bio na dohvat ruke. Iako je njena porodica imala ogromno bogatstvo, njen otac je bio apsolutni protivnik glume . Nije želeo da njegova ćerka krene stopama svoje majke - finske manekenke. Kamila Fajed je odlučila da ne ide protiv svog oca. Umesto toga, sa 16 godina, prihvatila je svoj prvi posao.

Bila je prodavačica u Harrodsu. Kad je stala iza pulta, stavila je ploču sa imenom Kamilla Vaten, što je bilo devojačko prezime njene majke. Tinejdžerka je to uradila jer nije želela da privuče pažnju klijenata ili potencijalnih novinara koji traže senzacije i razgovore o smrti njenog polubrata.

Preduzetnik, vegan, aktivista

Rad u poznatoj robnoj kući doprineo je razvoju interesovanja Kamile Fajed za modu. Toliko da je bila zaposlena u londonskoj redakciji britanskog izdanja časopisa "Vogue", a zatim je postala pomoćnica same Ane Vintour u Njujorku. Naslednica nije volela monotoniju i želela je - kao i njen otac - da sama bude odgovorna za svoj uspeh i da ide svojim putem . Kada je Kamila Fajed napunila 18 godina , na njen put je stao Mohamad Esreb , programer sirijskog porekla. Upoznala ga je u jednom od londonskih klubova i brzo postala njegova izabranica. Ubrzo nakon toga, par se venčao i na svet su stigla deca Luna i Numair .

Kamila Fajed je želela da deluje i bude kreativna u isto vreme. Stoga je stekla preko 51 odsto. akcije u maloj kompaniji za odeću Issa. Većinskim vlasništvom uticala je na razvoj kompanije, koja se pod njenim vođstvom proširila na japansko i brazilsko tržište . U Velikoj Britaniji, Issa je takođe postajala sve popularnija. Kejt Midlton je 2010. nosila haljinu Issa kada je najavljivala veridbu sa princom Vilijamom . Iste godine Kamila Fajed je organizovala poseban dobrotvorni događaj. Tokom serije koncerata prikupljan je novac za stipendije za učenike Nove škole u Vest Hitu u Kentu, škole u kojoj je princeza Dajana studirala do 16. godine . Ona je u intervjuu za „Ekspres” rekla:

- Moja misija je da odam počast Dajani.

Dok se čini da Kamila Fajed ima apsolutno sve, zapravo joj nedostaje jedna stvar: porodični mir . Godine 2020. došlo je do svađe između Kamilinog muža i njenog brata Omara tokom okupljanja u njenoj porodičnoj kući u Sariju. Omar je trebalo da dođe da upozna svog oca, a kada je izlazio iz kola na imanju, napali su ga telohranitelji njegove sestre i njenog muža. On je bio teško povređen. Brat i sestra nisu postigli dogovor i slučaj je okončan na sudu. Omar traži 100.000. funti odštete . Sud je do sada jednom zauzeo stav. Naredio je da se sami dogovore.

