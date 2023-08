NEKAD PRODAVALA SLADOLEDE, A DANAS NE ZNA ŠTA ĆE SA PARAMA: Bogatstvo slavne glumice procenjuje se na 320 MILIONA dolara (FOTO)

Američkoj glumici Dženifer Aniston (54) serija "Friends" donela je ogromnu popularnost, ali ju je i lansirala u sami vrh najplaćenijih svetskih glumica. U karijeri dugoj preko trideset godina imala je zapažene uloge koje su joj donele status jedne od najpopularnijih glumica današnjice.

Pre nego što je zakoračila u glumački svet, Dženifer je radila različite poslove. Raznosila je poštu na biciklu, prodavala sladolede i konobarisala, a oprobala se i u telemarketingu. Nakon toga, usledile su serije "Molloy", "The Edge" i "Muddling Through", "The Morning Show".

Ona je glumila i u nizu filmskih ostvarenja: "We're the Millers ", "The Bounty Hunter", "Office Christmas Party" i "Murder Mystery". Naravno, sve to joj je osiguralo i ogromne prihode, a njeno bogatstvo se danas, kako piše Celebritynetworth, procenjuje na neverovatnih 320 miliona dolara.

Sa serijom "Friends" krenula je 1994.godine, a samo je između 1997. i 2011. zaradila 75 miliona dolara od filmskih honorara, zarađujući čak osam miliona po filmu. 2011. je za "Just Go With It" zaradila 10 miliona dolara.

Zanimljivo je da su glumci "Friends" u prvoj sezoni zarađivali oko 22.500 dolara po epizodi, da bi na kraju, za devetu i desetu zarađivali okruglih milion po epizodi, što je dovelo do zarade od 90 miliona, samo u osnovnom iznosu.

Procenjuje se da glumci samo od honorara zarađuju još 10 do 20 miliona godišnje. S ukupnom zaradom od 21 milion, 2003. je bila i najplaćenija glumica na svetu, a danas godišnje zarađuje od 20 do 30 miliona.

No, pravo carstvo je izgradila i iza kamera. Godinama je postala jedna od najtraženijih 'sponzora' na svetu, s brendovima kao što su L'Oreal, Smartwater, Emirates, Eyelove i Aveeno.

Samo od njih godišnje zaradi oko 10 miliona dolara, a potpisala je i šest parfema. Bogatstvo joj se meri i u nekretninama: nedugo nakon razvoda od Breda Pita, kupila je kuću na Beverli Hilsu za 13,5 miliona, koju je preuredila i prodala 2011. za 35 miliona.

Godinu dana kasnije je za 20 miliona kupila kuću u Los Anđelesu, a poseduje imanje u Njujorku vredno najmanje 10 miliona dolara. Prošle godine je od Opre Vinfri kupila seosku kuću u Montecitu vrednu 15 miliona dolara, a u njenom komšiluku živi i princ Hari sa suprugom Megan Markl, a komšinica joj je i pevačica Ariana Grande.

(Kurir.rs/Najžena)

