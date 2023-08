ŽIVIM OD GLUME 40 GODINA, DOK MOJE KOLEGE IMAJU RESTORANE I KAFIĆE! Bane Vidaković progovorio o glumi: Sve se vrati oko para!

Glumac Branislav Bane Vidaković nedavno je proslavio 41 godinu profesionalne glumačke karijere. Sada priznaje da je ponosan na sebe što je uspeo da živi od glume i to što se nije dodatno bavio drugim poslovima, kao pojedine njegove kolege.

foto: Marina Lopičić

- Ne znam da li sam ispunio očekivanja gledalaca kroz ovih 40 i nešto godina. Meni karijera toliko dugo traje, da sam zapanjen da toliko dugo uspevam da živim samo od glume. Nisam nikada imao sa strane biznis kojim bih se bavio i dodatno zarađivao novac, kao što neke moje kolege imaju kafiće, restorane... Šta god od toga, ali ipak nisam. To smatram velikim uspehom u Srbiji, jer od glume živim više od 40 godina, što je veliki uspeh. Prošli smo kroz turbulentna vremena i trebalo je opstati. Smatram da sam u karijeri postigao onoliko koliko sam i želeo. Nije posao baš sve u životu. Postoje još neke stvari koje više vrede, kao što je porodica. Meni su deca jako važna, dobar odnos prema životu... Sve je to važnije od materijalnih stvari. Sigurno sam mogao bolje i više da zaradim i da odigram više stvari, ali sam zadovoljan time što sam postigao. Da sam hteo više, više bih i radio. To je najjednostavnije rečeno - priča Bane, a onda otkriva da uloge bira instiktivno i da ih ne deli na one koje su teže ili lakše.

- Radim instiktivno. U našem poslu igrate u seriji po kojoj vas kasnije prepoznaju ljudi i to traje godinama, dok ne dođe neka nova uloga. Tako to ide u glumi, nekako svojim tokom. To su sve neke stvari koje su neminovne kada se bavite profesionalno ovim poslom- izjavljuje Vidaković kojem smeta što se u poslednje vreme kultura izjednačava sa estradom.

foto: Marina Lopičić

- U jednom momentu smo doživeli hiperprodukciju i moram priznati da sam i ja sam igrao u par besmislenih projekata. Ali nećemo da otkrivamo koji su to projekti bili (smeh). U gomili svega toga, bilo je i dobrih materijala iz prošlosti, koji će teško moći da se ponove. Nemamo toliko interesovanja za kulturu kao narod, sve se pretvorilo u estradu. Ne znam da li je to sve slučajno ili nije. Izjednačena je kultura sa estradom, što nije nikako dobro. Teško da će se sve to što je bilo lepo moći da se ponovi, malo sam nostalgičan - smatra glumac koji za kraj otkriva šta se dešava sa projektom “Sahrana, bižuterija i pokoji kaput“ u kojem je glumio advokata.

- Ne znam šta će se sa time desiti. Zavisi od novca najverovatnije. Sve se vrti oko novca, uvek je takvo vreme - iskreno zaključuje Bane.

U novom projektu na kom radi, filmu “Prigušivač“, glumac otkriva da nije bilo presudno da dobro poznaje boks kao veštinu, iako je glumio opasnog boksera.

- Ovde je za priču bitnije što sam misteriozno ubijen, nego što sam bokser. U ovom sam filmu neko o kome se više priča, a malo se pojavljujem. Pomogao sam kolegama da naprave zaplet u filmu.

Zbog snimanja “Sivog doma”sam putovao svaki dan

foto: Zorana Jevtić

Četiri decenije rada donele su mu razne izazove, a šta je bilo najteže Vidaković se i dan-danas seća.

- Najizazovnija u mojoj karijeri je bila serija “Sivi dom”, jer smo to radili punih godinu dana putujući za Kruševac i nazad. Konstantno smo bili na snimanjima i to jedino možete da postignete samo ako ste mlad glumac.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

00:11 Bane Vidaković stigao u Palatu pravde