ZABRINJAVAJUĆE FOTKE LEGENDARNOG GLUMCA SVE RASTUŽILE: Drastično oslabio, teško je prepoznati ga, ali od jedne stvari NE ODUSTAJE

Kristofer Voken pojavio se u javnosti nakon dugo vremena prisustvujući proslavi 80. rođendana Roberta De Nira u Njujorku.

Kultni glumac, koji je glumio uz De Nira u filmu ''Lovac na jelene'' iz 1978. stigao je u restoran Locanda Verde zajedno sa suprugom Džordžinom, s kojom se venčao 1969.

Zvezda ''Sleepy Hollowa'' nosila je crnu majicu, tamnoplavi džemper i široke pantalone u kombinaciji s patikama. Pojavio se opuštenog raspoloženja dok su ga na ulazu fanovi tražili autograme.

foto: Ave Phoenix / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Glumac je na novijim fotografijama vidno oslabio i godine su uzele maha, ali od svog posla prema kojem gaji veliku ljubav i dalje ne odustaje.

80-godišnjeg Vokena ćemo sledeći put videti na ekranu u novom nastavku filma ''Dune: Part Two'', a trenutno glumi Berta Gudmana u TV seriji, ''Severance''.

O penziji još ne razmišlja, a počeo je da radi kao vrlo mlada osoba. Zanimljivo je da je kao tinejdžer radio kao krotitelj lavova u cirkusu, a kad je imao 15 godina, svidela mu se frizura legendarnog pevača Elvisa Prislija, pa ju je kopirao i od tad je nije menjao.

foto: Ave Phoenix / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Inače, svoju suprugu Džordžinu upoznao je davnih šezdesetih. Zajedno su radili kao plesači u pozorišnoj izvedbi ''West Side Storyja'', a od tada su nerazdvojni.

"S vremena na vreme gledam kroz prozor i mislim: 'Osećam se prilično dobro. Računi su mi plaćeni, žena mi je zdrava, vreme je lepo.' To je zapravo sve do čega mi je stalo'', rekao je Kristofer za New York Times u februaru 2022.

foto: Sunset Box / Allpix Press / Profimedia

Par nikad nije imao dece, a glumac je jednom i o tome dao svoje mišljenje.

''Volim da radim koliko god mogu jer nemam dece, nemam hobije, ne radim ništa drugo. I drago mi je što nemam dece. Imam dva brata i oni imaju puno dece, dolaze u moju kuću i uvek mi je drago kad odu. Imam ženu, oženjen sam već trideset pet godina, a imam i neke mačke, ali mogu da otvorim vrata i one izađu, tako da je prilično lepo."

