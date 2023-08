GDE JE NESTALA GLUMICA KOJU SU SRBI OBOŽAVALI: U tajnosti rodila dete PREDSENIKU, a posle njegove ucene gubi joj se SVAKI TRAG

Latino serije obeležile su jedno vreme, a u Srbiji su posebno bile popularne devedesetih godina. Gledaoci su se toliko vezivali za junake ovih serija da su glumci često bili i idoli ovdašnoj omladini u to vreme.

Jedna od najpopularnijih glumica iz latinoameričkih serija svakako je bila Adela Norijega, a domaća publika ju je gledala u serijama „Pravo na ljubav“, „Izvor“, „Prava ljubav“, „Virhinija“, „Vatra u krvi“, „Marija Isabel“ i drugim.

Čim se pojavila, stekla je veliku naklonost publike, glumeći pretežno pozitivne likove, a producenti su se otimali o nju, te je brzo dospela i na vrh liste najplaćenijih glumica iz telenovela.

Adela u oktobru puni 54. godine, a pre 13 godina se potpuno povukla iz javnosti, te od tada niko ne zna ništa o njoj.

Pre tri godine i neke njene kolege su rekle kako godinama ne mogu da dođu do nje, te da im se Adela ne javlja na telefon. U javnosti se pojavila i priča da je glumica teško bolesna, te da ima rak, a onda se oglasila njena rođena sestra Rejna.

„Moja sestra nema društvene mreže i sva sreća da je tako jer ne može da vidi količinu neistinitih informacija koje kruže o njoj. Istina je da je bolesna, ali u pitanju nije rak, već nešto drugo“, napisala je Rejna na „Tviteru“.

Brojni mediji su pisali i da se glumica krije od javnosti zbog velike tajne iz prošlosti.

Naime, ona je pre više od 30 godina bila u vezi sa bivšim predsednikom Meksika, Karlosom Salinasom, a pričalo se i da mu je u tajnosti rodila sina koji danas ima 33 godine.

„Skrivaju to jer se Karlos taman oženio Anom Paulom Žerard, kad mu je Adela rodila dete. Supruzi to nikada nije priznao, iako ga je nekoliko puta pitala da li je to istina“, rekao je izvor blizak Karlosu jednom prilikom.

„On je bio očaran njenom lepotom 1988. godine, kada ju je video u glavnoj ulozi jedne telenovele. Odmah je nazvao producenta i rekao mu da im ugovore susret. Iako je ona odbijala, Karlos je zapretio da će uticati na njenu karijeru. Rekao joj je da mora da ispuni sve njegove želje ukoliko želi da se bavi glumom. Nakon što mu je rodila dete, pobrinuo se da ‘nestane’, te joj je zapretio da više nikada ne sme da se pojavi u javnosti. Ne znam čime ju je i kako ucenio, ali upalilo mu je“, rekao je Adelin prijatelj sa kojim je bila bliska 90-ih godina.

Adela je nekoliko puta fotografisana u javnosti sa dečakom za kog se pričalo da je njen i Karlosov sin, a očevici su tvrdili da ju je dečak više puta nazvao „mama“. Međutim, glumica je govorila kako je to sin njene sestre Rejne, te da je nazvao majkom „jer se samo igrao“.

Šuškalo se da je glumica bivšem meksičkom predsedniku rodila blizance, te da od javnosti krije i ćerku, ali oni to nikada nisu komentarisali.

Adela Norijega postala je jedna od najmisterioznijih latino glumica, a o svom privatnom životu nikada nije želela javno da govori. Preko noći je nestala iz javnosti i od tada niko ne zna gde je, niti kako danas izgleda.

(Kurir.rs/ Nova)

Bonus video:

