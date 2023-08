ŠOK ZA ROĐENDAN SLOBODE MIĆALOVIĆ: Otišla na odmor pa joj priredili veče za pamćenje! Vojin nije bio tu, a evo s kim je proslavila

Popularna glumica Sloboda Mićalović je 42. rođendan proslavila u Crnoj Gori, gde trenutno provodi odmor.

Glumica je trenutke iznenađenja koje joj je priređeno podelila na Instagramu.

Posebno emotivan momenat je bio kad su pred nju izneli posebno ukrašenu veliku tortu s prskalicama i svećicama, a glumica je ostala šokirana od iznenađenja.

Inače, Sloboda je na odmoru sa svojim ćerkama, Milom i Verom, koje ima s glumcem Vojinom Ćetkovićem, s kojim je dugo već u braku.

Glumica je nedavno podelila još jedan emotivan momenat s odmora, kada ju je na šetalištu snimila ćerka Mila, dok je glumica šetala u svilenoj roze haljini.

Inače, glumica Sloboda Mićalović potiče iz glumačke porodice. Iako je njenim ćerkama zanimljiva njena profesija, sebe ne vide u glumi.

"Mojoj deci je sve to interesantno. Način na koji one kada odgledaju predstavu ili film, analiziraju sve to, ja se zbunim. Ja u tim godinama, iako mi je tata bio glumac, nisam imala pojma da tako rezonujem, ali ne vide sebe kao glumice", kazala je Sloboda Mićalović nedavno.

"Sada su u nekoj novoj fazi. Bude se neke nove devojke u njima, neki karakteri, a to treba da se isprati, ali sam zadovoljna jako", dodala je Sloboda za "K1".

