"ANĐELINA DŽOLI JE TRAŽILA DA JE PLJESKAM PO ZADNJICI" Mračne tajne RAZVRATNIH ŽURKI Hjua Hefnera: Evo šta je Tramp radio tamo

Biti batler u Plejbojevoj vili može da vas dovede do bliskog susreta s nekim vrlo poznatim slavnim osobama. Ali iza zatvorenih vrata legendarne vile, ta poznata imena mogu da se ponašaju na poprilično divlje i iznenađujuće načine.

Tako se bivši batler Hjua Hefnera, Brajant Horovic, prisetio kako je budućem američkom predsedniku jednom prilikom otišao da kupi jeftine kupaće gaće, a takođe je otkrio i da ga je jedna oskarovka molila da je istuče.

foto: Printscreen Instagram

Brajant je bio batler Hjua Hefnera od 1997. do 2016, malo pre nego što je usledila smrt najpoznatijeg Plejboja, u 91. godini.

Sada se ponovo okupio s nekim svojim starim prijateljicama iz Plejbojeve vile, Bridžit Markvart i Holi Medison, te su razgovarali o popularnosti na TV-u, ali i o Hefnerovim ludim zabavama.

"Na jednoj od tih prvih zabava, pre nego što su došle devojke, bila je i tada relativno nepoznata glumica po imenu Anđelina Džoli", prisetio se batler.

foto: Profimedia

Neposredno pre smrti, Hefner je otkrio da je više od bilo koje druge slavne osobe želeo da Anđelina pozira za Plejboj. "Uvek je govorio da je ona ta koja je pobegla", tvrde izvori bliski Hefneru.

No Brajant tvrdi da ju je video samo na jednoj zabavi, i to na samom početku njene karijere.

“Ovo je bilo nakon filma... možda onog filma ‘Gia‘? Ne mogu tačno da se setim naziva filma, ali bilo je to pre nego što je postala velika zvezda - pre Breda Pita i sličnih stvari", nastavio je.

foto: Profimedia

“Bio sam u kupatilu, čistio sam ga, ispražnjavao kante za smeće i menjao kese. Bilo je negde iza ponoći... I u kupatilu je bila devojka s kojom je bila gomila drugih ljudi. Pokucao sam na vrata da pitam treba li da ispraznim kantu za smeće, a devojka koju tada nisam prepoznao rekla je ‘Ne, ali treba mi da me ispljeskaš‘. Ovo je bilo tokom mojih prvih godina tamo i nisam to učinio... Nikad mi ne bi bilo prijatno da to ikome radim. Odbio sam, ali to je verovatno bila najčudnija stvar koja mi se dogodila", ispričao je bivši zaposleni Plejbojeve vile.

Naglašava da nije bilo nekog posebnog razloga zašto se Anđelina obratila baš njemu. "Da to nisam bio ja, bio bi ko god da je u tom trenutku naleteo. Nije mi to rekla zato što sam to bio ja, to se dogodilo samo zato što sam se slučajno našao tamo u tom trenutku", ispričao je.

foto: Profimedia

Podelio je još nekoliko uspomena na Hefnerove divlje zabave, dodajući: “Video sam Snupa Doga kako pada niz zadnje stepenice do perionice veša jer se previše napio. Nalazio se u zadnjem delu kuhinje i onda je odjednom izgubio ravnotežu i pao sa stepenica u perionicu. No, toliko je bio ubijen da je odmah skočio na noge i rekao - dobro sam. Ono kad Snup Dog ne može da podnese svoja s***, onda znaš da je to baš čudan dan", dodao je.

Prisetio se i nekih susreta s američkim predsednicima.

"Bio je 4. jul. Uvek bi tada bio vatromet i zabava se odvijala pored bazena, a jedan od prvih gostiju koji je stigao tog dana bio je neki Donald Džej Tramp", prisetio se.

foto: Printscreen/CNN

Budući američki predsednik napravio je dve greške - nosio je kapetansku kapu kakvu je često nosio Hefner i pojavio se u odelu. Nije se setio da ponese kupaći kostim, a kako su svi bili zauzeti oko zabave, niko nije bio u mogućnosti da mu donese kupaće gaće.

Tu je uskočio Brajant.

"Nisam nameravao da potrošim puno vremena na to. Tada nisam bio obožavatelj Donalda Trampa i što sam uradio? Otišao sam u jeftini supermarket i kupio najjeftinije kupaće gaće koje sam mogao da pronađem. Ne znam da li koštale 10 dolara", prisetio se.

"Znam da ih je nosio, ali ne znam da li je s njima stvarno ušao u bazen...", rekao je Brajant.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Bonus video:

03:19 PRINC OD VRANJE SE NIJE USTEZAO, IZABRAO URAGANKU PO SVOJOJ MERI! Proslava prvog albuma u zanosu, ali PRETHODNICE se nisu pojavile