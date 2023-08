NE TREBA MI TVOJA LJUBAV U OVOJ TRAGEDIJI! Glumica iz čuvene serije oplela po koleginici: Ovo je razlog velikog raskola dve zvezde

Kada je isplivala vest da će se Samanta Džons ipak pojaviti u novom nastavku serije "Seks i grad", niko nije ni slutio da će to trajati 60 sekundi.

Još veći šok je izazvala vest da je Kim Katral naplatila taj svoj snimak punih milion dolara. Toliko je tražila, toliko i dobila, a ova vrtoglava suma je velikim delom i njena slatka osveta.

Godinama je Kim osećala gorčinu zbog svega što je doživela tokom snimanja serije. Kada je, pre šest godina, Sara Džesika Parker saopštila da neće biti trećeg nastavka filma, učinila je to odabranim rečima čuvajući imidž "fine devojke". Istog dana je u jednom anonimnom novinskom članku optužena upravo Kim Katral što je, navodno, "sahranila" treći nastavak svojim enormnim zahtevima.

Tada je počela histerija. Svi su kukali što filma neće biti, a naročito Sara Džesika Parker koja je bila ne samo glavna glumica već i izvršna producentkinja prva dva filma. Zaradila je milione, za razliku od njene koleginice Kim.

Zato je sad Kim odlučila da spere ljagu sa sebe.

- Nisam tražila ništa. Ni novac, ni projekte. Tražila sam samo da ne bude trećeg nastavka - kazala je u jednom intervjuu.

- Ne sećam se kad su me koleginice poslednji put pozvale. Niko me nije kontaktirao ni kad su počele glasine da ja, navodno, ometam snimanje filma. Bar da me je neka pozvala... da pita kako sam. To bi bio pravi pristup. Ovako, to sve deluje kao neki toksični odnos.

Insajderi tvrde da su ljubomora i bitka oko novca bili problem od samog starta. Samanta Džons je dominirala u svakom kadru, imala je prethodnog filmskog iskustva, bila je prava lepotica, kamera ju je "volela". A glavna junakinja je - po scenariju - trebalo da bude Keri Bredšo.

Ova neravnoteža se osećala, pa je Sara Džesika Parker nastojala da je kompenzuje van seta, sa Sintijom Nikson koja joj je bila drugarica iz detinjstva. Brzo su uvukle i Kristin Dejvis u svoj krug. Dešavalo se da sa Kim ne progovore ni reč danima, čak ni u šminkernici. U medije su "curile informacije" kako je ona uzrok stalnim napetostima.

Zbog svega toga, Kim je jedva potpisala ugovor za snimanje prvog i drugog filma. Na treći nije htela da pristane. "Ne znam šta je bio problem Sare Džesike, nikad nisam ni razumela", izjavila je Kim.

Održavajući svoj imidž u javnosti, Sara Džesika Parker je ponavljala kako joj je "žao što Kim tako misli". Tvrdila je da su odnosi bili prijateljski, a vrhunac je dostigla kad joj je preko Instagrama uputila izjavu saučešća nakon gubitka brata. Kim je eksplodirala.

"Nisu mi potrebni ni tvoja ljubav ni podrška u ovom tragičnom vremenu", odbrusila joj je na Instagramu. U opisu je dodala: "Mama me je danas pitala `kad će ta licemerka Sara Džesika Parker` da te ostavi, već jednom, na miru?

Svaki put kad mi se obratiš, bolno me podsetiš na to koliko si bila okrutna tada i koliko si okrutna sada. Želim da ti JASNO kažem (ako već to nisam) Ti mi nisi član porodice. Ti mi nisi prijatelj. Pišem ti da ti kažem, poslednji put, da prestaneš da ekspolatišeš našu tragediju kako bi popravila svoj imidž `fine devojke`", napisala je Kim tagujući Saru Džesiku.

Posle svega toga, jasno je što je Kim za samo 60 sekundi dobila milion dolara. Imala je još jedan zahtev - da se sa koleginicama uopšte ne vidi na snimanju.

