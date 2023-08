PROBUDILA SAM SE SA 10 MUŠKARACA U KREVETU! ZA SVE JE KRIV MOJ MENADŽER... Glumoca otkrila detalje o RUŽNOJ STRANI Holivuda!

Američka zvezda MasterChef-a Pejdž Himenez rekla je da se jednom probudila sa deset muškaraca u svom krevetu u spletki koji je organizovao njen agent kada je pokušala da se probije u Holivudu. Ovo je samo jedna od mnogih priča koje kruže o holivudskim kastinzima.

Manekenka i influenserka preselila se u Los Anđeles kada je imala samo 17 godina, željna da postane glumica - ali ubrzo ju je odvratila ružna strana industrije.

Obraćajući se ekskluzivno za Dejli Star, Pejdž je objasnila kako se određene uloge dobijaju, a to je daleko od sjaja i glamura.

- Preselila sam se u Holivud kada sam imala 17 godina. Imala sam menadžera za glumu, ali to zapravo nikuda nije išlo. Nije mi se svidelo koliko je industrija mogla da bude jeziva, posebno u Los Anđelesu. Neću da dajem imena, ali bila sam veoma mlada, nisam imala pojma šta radim, i bila sam vezan za menadžera koji... Sećam se da sam se probudila u Chateau Marmont-u sa 10 muškaraca u mom krevetu, koje je moj menadžer doveo. Morala sam da se nosim sa malim primedbama o mom telu, ljudima koji se šale na temu: Oh, ona je dobra da spava sa Džonom večeras, ili tako nešto. Momci koji pokušavaju da preterano napiju devojke.

Pejdž ističe kako je to problem u Americi i širom sveta uopšte.

- U Holivudu je ludo videti ove lepe, talentovane devojke i momke kako prolaze kroz ove stvari zbog moćnih ljudi sa mnogo novca. Ovi ljudi su navikli da i sami budu zvezde emisije jer su tako lepi, imaju sve te neverovatne atribute. Tako da nisu navikli na to, i čudna je dinamika u kojoj se plašiš – jer nemaš. Ne želite da izgubite posao ili propustite audiciju. A postoji hijerarhija ko može da bude najbliži direktoru kastinga, menadžeru, agentu za talente.

Ja sam sa Havaja, tako da imam čvrsto uverenje da ako ti se ne sviđam, da ti se ne sviđam, ne radim ništa drugo da bih promenio to mišljenje. Naučena sam da se prema drugima ponašam kao da su samo obični ljudi.

Srećom, njen život se zauvek promenio tokom slučajnog susreta u Holivudu.

- Šetala sam ulicom jednog dana i jedan nasumični čovek je došao do mene. Bilo je to skoro kao sudbina. Rekao je: Hej, da li kuvaš? A ja sam rekla: Ne profesionalno, ali volim da kuvam, to je moja omiljena stvar; Hteo je da se sutradan odvezem u San Dijego i dođem na audiciju za MasterChef-a. I dobila sam je.

Sada Pejdž ostvaruje svoje holivudske snove bez obzira na sve, pomažući svom dečku Leandreu Sandersu u njegovom novom Netfliks dokumentarcu Skategoat sa Tonijem Hokom u glavnoj ulozi.

