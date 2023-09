UOPŠTE NIJE BILA DUHOVITA: Reditelj kultne serije "Prijatelji" otkrio ko je bio potpuni PROMAŠAJ! Želeo je ovu glumicu da zameni

Reditelj kultne serije "Prijatelji" Džejms Barou, govorio je o glumcima koji su mnogima postali omiljeni upravo nakon uloga koje su u seriji odigrali. Iako su glavni likovi briljirali u ovoj komediji, ipak, jedna glumica mu je ostala u sećanju kao "fina ali neduhovita". U pitanju je britanska glumica Helen Beksendejl, koja se pojavila u nekoliko epizoda igrajući Rosovu devojku a zatim i verenicu. Helen (53) igra Emili Votam, Rosovu drugu suprugu koja ga napušta ubrzo nakon venčanja, na kom ju je nazvao Rejčel tokom izgovaranja bračnih zaveta.

foto: Profimedia

Osvrnuvši se na vreme dok je radio na sitkomu, u svojim memoarima Džejms je napisao, da je Helen "fina" ali da nema nimalo energije za komediju, i da su se drugi članovi postavke mučili u scenama sa njom jer nisu imali "nikoga na koga da se nadovežu".

foto: Profimedia

"Bilo je to kao da tapšete sa jednom rukom", napisao je i dodao "Često možete da re-kastujete nekog novog, ali zbog gustog rasporeda snimanja i logistike nismo to uspeli, iako sam želeo".

Glumica je ipak napustila seriju ranije nego što je bilo predviđeno, nakon objave da očekuje svoje prvo dete, kada se vratila nazad u rodnu Englesku. O svom trenutku slave tokom učestvovanja u “Prijateljima” svojevremeno je izjavila: "Imala sam mali uvid u to kako slava izgleda, i videla sam da je to gomila ničega. Ne sadrži ništa što je važno. Neki ljudi se nose sa tim dobro, to im leži, ali to nije za mene", zaključila je.

