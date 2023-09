ARKAN ZABRANIO CECINE EKSPLICITNE SCENE: Slavni glumac odbijao da igra sa pevačicom, a srpski menadžer otkrio detalje SKANDALA

Menadžer Vlada Perović jednom prilikom je ispričao kako je uspeo da nagovori Radeta Šerbedžiju da zaigra sa Svetlanom Cecom Ražnatović u filmu "Nečista krv", koji je Arkan zabranio.

- Ja sam bio jedan od producenata filma 'Nečista krv' gde su igrali Ceca i Šerbedžija. Ja sam zastupao Cecu i predlagao sam reditelju Stojanu Stojčiću da Ceca zaigra Koštanu. Ali, Šerbedžija na početku nije hteo ni da čuje da igra sa Cecom. Šta sam sve radio da ga odobrovoljim - podbacivao sam mu ženske, upoznavao sam ga sa društvom, nisam mu naplaćivao račune. Sve sam to radio samo da bi on pristao da igra sa Cecom. Na kraju je pristao - ispričao je Perović i istakao da je Ceca bila dobra Koštana.

- Ne znam zašto je to Arkan zabranio. Verovatno zbog lascivnijih scena, ali ona je to umetnički odigrala - rekao je on.

Ona i ja smo imali korektan odnos. Ali nismo se posle čuli i videli. Jednom smo se samo sreli na nekom splavu. Arkan je zaćutao sa mnom posle mog neuspelog pokušaja da ga vratim u Bosnu. Naime, on je znao da ja poznajem mnoge ljude pa je tražio od mene da nešto ispeglamo kako bi on mogao da uđe u Bosnu. I posle se Arkan naljutio što nisam uspeo to da mu izdejstvujem", rekao je u emisiji "Goli život" na Hepi televiziji.

Snimljeni materijal, po kojem je nastao istoimeni film, nedavno je dopremljen iz Bugarske i traje čak 45 sati. Neki delovi ove serije, snimljene 1993. po istoimenom delu Bore Stankovića su prikazivani na Hepi televiziji. Među njima nisu i provokativne scene koje je Ceca tada snimila, a koje nisu emitovane jer je njen suprug Arkan to zabranio.

To su scene u kojima peva Ljubi Tadiću, mazi se sa Filipom Gajićem i Šerbedžija je miluje po grudima.

