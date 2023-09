IGOR ĐORĐEVIĆ OŽENIO SE KOLEGINICOM! Već 16 godina uživaju u braku daleko od očiju javnosti: Evo kako izgleda njegova supruga

Glumac Igor Đorđević već 16 godina je u braku sa koleginicom Zoranom Bećić.

Iako su oboje javne ličnosti, trude da svoj privatan život čuvaju daleko od očiju javnosti. Zorana je, naime, jednom prilikom ispričala da je Igor i te kako romantičan, te da je često iznenadi nekim gestom.

- Ume da bude vrlo romantičan, često me iznenadi bez ikakvog razloga. Svakog jutra mi kuva kafu i pušta me da duže spavam - ispričala je Zorana jednom prilikom, i istakla da je, pored sitnica, prisutno i veliko razumevanje i poverenje.

- On je moj životni oslonac u svakom pogledu i svaka odluka koju donosimo je zajednička, promišljena. To se odnosi i na uloge i na zajednički rad. Najvažnija mi je njegova kritika. Ukoliko postoje iskrenost i dobra saradnja u braku, veliko razumevanje između ljudi i poštovanje prema profesiji svog partnera, onda je sve mnogo jednostavnije - izjavila je glumica svojevremeno.

Jednom prilikom, Zorana je govorila o braku sa Đorđevićem.

- Nemam talenat za podvlačenje crta. Meni svaki naš dan izgleda kao oni na početku. Uf, kako to romantično zvuči. Naravno, preturili smo mnogo toga preko glave, i prelepe i one manje lepe trenutke, i tek ćemo - rekao je glumac.

