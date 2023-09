BILA JE USVOJENA ĆERKA NJEGOVE DEVOJKE, A ONDA SE OŽENIO NJOM: Bizaran brak i danas ŠOKIRA svet, a sad se PONOSNO prošetali

Kontroverzni reditelj Vudi Alen doputovao je proteklog vikenda na 80. Filmski festival u Veneciji, u društvu supruge Sun Ji. Pirča o njihovoj vezi smatra se jednom od najbizarnijih iz sveta poznatih ličnosti. Kada čujete detalje, šta ćete vi zaključiti?

Vudi Alen jedan je od brojnih poznatih gostiju Filmskog festivala u Veneciji. Kako su fotografi zabeležili, reditelj je uživao sa suprugom u vožnji gondolom pa onda i u šetnji ovim italijanskim gradom.

U priči o Vudiju Alenu i Sun Ji, koji su na Filmski festival u Veneciji stigli nekoliko dana nakon što je manifestacija počela, a brojne zvezde među kojima i ova Srpkinja prošetale crvenim tepihom, neizostavno je pomenuti Miu Farou kako bi stvari bile jasnije.

Osamdesetih godina prošlog veka, Vudi Alen i Mia Farou bili su jedan od najmoćnijih parova u Holivudu. Nakon što su započeli vezu 1980. godine, ona je glumila u 13 filmova slavnog reditelja. Međutim, uprkos bliskoj saradnji, Alen i Farou su živeli uglavnom odvojenim životima. Kada se par prvi put sreo 1979. godine, Farou je bila razvedena sa sedmoro dece. Mia je imala tri biološka sina iz braka sa kompozitorom Andreom Prevenom, tri usvojene ćerke i jednog usvojenog sina.

Ali kako Alen nije bio zainteresovan za odgajanje dece, par je odlučio da živi u odvojenim stanovima na suprotnim stranama Central parka u Njujorku. Godine 1984. Ferou je predložila Alenu da imaju zajedničko biološko dete. " Rekao je: "Da, ne bih se protivio tome, ali moraš da razumeš da nemam nikakvog interesovanje da budem otac, tako da bi ti bila u potpunosti odgovorna, finansijska i na svaki način", ispričala je.

Nakon što se borila da zatrudni, Farou je predložila usvajanje."Rekao je da ako želim to da uradim, da ta odluka neće uništiti vezu, ali on nije želeo da ima ništa s tim. Mislila sam... to je fer...", prisetila se ona.

Ali Alen je ipak imao konkretan zahtev, navodno je rekao Farou: "Možda bih bio ljubazniji ako je to "mala plava devojčica". Mislila sam da ako mu je stalo do toga da pokušam da pronađem takvu devojčicu, možda će je i zavoleti", rekla je Fearou.

Godine 1985. Mia je usvojio devojčicu Dilan Farou. Nakon toga, Alen je počeo da provodi više vremena sa njenom decom. "Ubrzo sam shvatio da je ova mala devojčica divna, kako sve više držim Dilan u naručju, igram se sa njom i potpuno se zaljubljujem u nju, oduševljen sam što sam njen otac", napisao je Alen u svojoj autobiografiji iz 2020. "Apropos of Nothing".

Dve godine kasnije, Miae rodila prvo biološko dete para, Sačel koji je sada poznat kao Ronan Farou, nagrađivani istraživački novinar, jedna od glavnih figura u pokretu #MeToo. Ali nakon što je Ronan rođen, Alenova i Mijina intimna veza prekinuta je kada je Alen usvojio Dilana, kao i njenog usvojenog sina Mojsija. Glumica je kasnije pričala o tome da je otac njenog sina najverovatnije Frenk Sinatra.

Priča o Vudiju Alenu i Sun- Ji

Godine 1991. Alen se zbližio sa Mijinom usvojenom ćerkom, Sun-Ji Previn. Podsećanja radi, Ferou i njen bivši muž usvojili su Sun-Ji iz Koreje 1977. godine.

Nekoliko dana nakon Božića, Alen i Sun-Ji su započeli intimnu vezu. U to vreme, Alen je imao 56, a ona 21 godinu. Mesec dana kasnije, Farou je pronašla golišave polaroid fotografije Sun-Ji u Alenovom stanu. "Ne bi te slike stavili ni u Plejboj. Bile su to stvarno bezobrazne slike", rekla je Mia.

Kada se suočila s njim, Alen je navodno odgovorio: "Zaljubljen sam u Sun-Ji. Oženio bih se njome. Zatim je rekao: "Upravo sam to rekao. To je nešto o čemu sam razmišljao u autu, mislio sam da će biti bolje ako to tako kažem. Volim je".

Nekoliko meseci kasnije, Alen je priznao: "Nisam to osećao samo zato što je ona Mijina ćerka, već je postojala neka velika moralna dilema. To je bila činjenica, ali ne i od velike važnosti. Nije bilo kao da je ona moja ćerka", rekao je on za Time avgusta 1992.

Sun Ji o Vudiju Alenu

"Ja nisam njen otac ili očuh. Nikada nisam ni živeo sa Mijom. Nikada nisam imao porodične večere tamo. Nisam bio otac njenoj usvojenoj deci u bilo kom smislu te reči", dodao je.

Sun-Ji se složila sa time, a 2018. izjavila je: "Nismo razmišljali o njemu kao o ocu (misleći i na usvojenu decu Mie Farou) . U našoj kući nije bilo ni njegove odeće pa ni njegove četkice za zube".

U kontroverznom ekskluzivnom intervjuu za Vulture, ona je rekla da je "ludo zaljubljena" u Alena. "On me je potpuno privukao, fizički i se**ualno. Znam da je rekao da ću upoznati nekoga na koledžu, ali već sam bila odlučila", nastavila je i naglasila: "Od prvog poljupca sam ga zavolela... Sećam se telefonskog poziva kada je Mia pronašla fotografije. Podigla sam slušalicu i Mia je rekla. "'Sun-Ji". To je sve što je trebalo da kaže, tim jezivim tonom. Znala sam da je moj život "gotov" i da je ona znala sve, samo po načinu na koji je izgovorila moje ime. Kada je došla kući, pitala me je za to, a ja sam negirala. Dodala je da ima slike".

Kada je prvi put objavljen njen intervju za Vulture, članak je bio izuzetno kritikovan. Novinarka Dafne Merkin koja je intervjuisala Sun- Ji decenijama je bila prijateljica sa Alenom.

Alen i Previn venčali su se 22. decembra 1997. venčali u Veneciji. Kasnije su zajedno usvojili dve ćerke.

