OVAKO JE NASTALA NAJTUŽNIJA PESMA PROŠLOG VEKA: Stihovi govore o UŽASIMA kroz koje je prolazio čuveni muzičar u poslednjim danima

Pre nekoliko dana, jedan od najvećih muzičara svih vremena, Fredi Merkjuri, slavio je svoj 77. rođendan. Tačnije, proslavio bi.

Preminuo je u novembru 1991. godine nakon borbe sa sidom.

Upravo je on otpevao jednu od najpoznatijih pesama 20. veka, 'The Show Must Go On', koja je obeležila čitavu generaciju i razdoblje. Mnogi su je pevali, ali niko kao on.

Inače, pesma se nalazi na Kvinovom albumu 'Innuendo' iz 1991. godine, a iako je uvreženo mišljenje da ju je napisao Fredi kao i da ona predstavlja njegov svojevrsni oproštaj, osnovu je napisao gitarista Brajan Mej, inspirisan upravo pevačevom bolešću i hrabrošću u poslednjim danima života.

Na samom kraju bio je u toliko lošem stanju da je jedva i hodao, a Mej je bio zabrinut hoće li biti sposoban otpevati tako zahtevnu pesmu. Ipak, kada je došlo vreme snimanja, Fredi je došao, popio malo votke, ustao i rekao: 'Otpevaću je je*eno, dušo'. I jeste, iz prvog pokušaja.

foto: Profimedia

Spot nisu uspeli snimiti, ali je napravljen kolaž spotova grupe između 1981. i 1991. godine.

Džim Haton, Merkurijev partner u poslednjih šest godina njegovog života jednom je izjavio da postoji stih pesme koji najbolje opisuje Fredijeve poslednje dane života.

'Po mom mišljenju, stih koji je najviše autobiografski je: 'My make-up may be flaking but my smile still stays on' ('Šminka mi se možda razmazuje, ali osmeh i dalje ostaje'). Bilo je upravo tako. Bez obzira koliko je Frediju bilo loše, on nikada nije gunđao niti tražio bilo kakvo sažaljenje. Ta bitka je bila samo njegova i ničija više i on je uvek pokazivao hrabro lice, uprkos sve goroj situaciji', izjavio je Džim u intervjuu 1994. godine.

(Kurir.rs/Story.hr)

