"PADALI SMO U NESVEST I POVRAĆALI NA 40 STEPENI" Ed Širan razbesneo fanove! Otkazao koncert PRED SAM POČETAK: "Sram te bilo"

Obožavatelji Eda Širana pobesneli su zbog muzičara nakon što je u subotu otkazao koncert u Las Vegasu, na stadionu Allegiant, manje od sat vremena pre nego što je trebalo da nastup počne.

"Ne mogu da verujem da ovo pišem, ali naišli smo na neke izazove tokom učitavanja našeg nastupa u Vegasu. Nemoguće je bilo nastaviti s nastupom. Žao mi je. Znam da su svi putovali zbog ovoga i voleo bih da mogu to da promenim. Koncert se odlaže za subotu 28. oktobra i sve kupljene ulaznice važiće za taj datum. Tako mi je jako žao", stoji u izjavi koju je Širan podelio na svom Instagramu.

Malo je reći da su obožavatelji bili besni, optužujući pevača da ih je pustio da čekaju u redu i prže se na vrućini od gotovo 40 stepeni.

"Ništa nije dovoljan razlog za prisiljavanje obožavatelje da sede napolju na 40 stepeni bez vode, s malo hlada i bez ikakve komunikacije. Gledao sam fanove kako padaju u nesvest i povraćaju. Neprihvatljivo. A posebno je odvratno da vam dvorana prenaplaćuje vodu", napisao je jedan nezadovoljni obožavatelj na Instagramu.

foto: Profimedia

"Ne, čoveče. Tvoj tim je držao sve da sede napolju na +40°, na užasnoj vrućini. Obožavatelji su doslovno padali u nesvest. Zatim su otvorili vrata (sa sat vremena zakašnjenja) i imali su drskosti da otvore stolove za prodaju i štandove. Uzeli su još više našeg novca, bez obaveštenja da je otkazano! Sram vas bilo. Dugujete nam više od budućeg koncerta na koji ne možemo ni da dođemo", komentarisala je još jedna osoba u moru nezadovoljnih i razočaranih.

"Hvala ni na čemu. Moja supruga i ćerka propustile su ovaj koncert i ne mogu jednostavno da se pojave u oktobru. Upropašteni vikend. Izgubio si obožavatelje", nizali su se komentari, iako je bilo i onih fanova koji su preuzeli ulogu mirotvoraca sugerišući da je Širan sigurno imao legitimni razlog za otkazivanje koncerta.

foto: Profimedia

"Komentari treba da se smire. Zar ne razumete da je postojala velika zabrinutost za sigurnost do te mere da je morao da otkaže... Nije on kriv što ste odlučili da odletite u drugi grad na koncert znajući da ćete biti na vrućini bez da ste se pripremili", istaula je jedna osoba, a druga dodala: "Dajte Edu svoje strpljenje i ljubaznost. Niko ne stavlja svoje srce na binu više od ovog čoveka".

Međutim, ovo nije prvi put da je neki muzičar razbesneo fanove zbog iznenadnog otkazivanja.

foto: Profimedia

Prošlog meseca, Lajonel Riči je bio meta žestokih kritika jer je otkazao svoj zajednički koncert s Earth, Wind & Fire sat vremena nakon što je trebalo da koncert počne.

Riči je obožavateljima rekao da je njegov koncert u Njujorku odložen zbog "nevremena", iako su fanovi bili skeptični prema njegovom objašnjenju.

Idući Širanov koncert u sklopu turneje "Substract" zakazan je za 15. septembar u Oklandu.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Bonus video:

02:59 REALNA SAM, AKO ŽELIŠ DA NAPRAVIŠ KONCERT TREBA TI OVO! Ana Kokić: Deca traže da slušaju Prijovićku MORAM DA JE ZOVEM ZA KARTE