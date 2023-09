MINA SOVTIĆ PRVI PUT O MAJČINSTVU: Ćerka Anice Dobre otkrila zašto je OSUĐIVALA majku, kakva je BAKA i koje INSTRUKCIJE daje majci

Mlada glumica Mina Sovtić, osvojila je srca publike u serijama "Beležnica profesora Miškovića" i "Ubice mog oca" i "Dug moru". Mlada umetnica, pre godinu dana stala je na ludi kamen sa svojim dugogodišnjim izabranikom Lukom Nikolićem.

foto: Kristina Lukić

Mina, koja je lepotu nasledila od majke, čuvene glumice Anice Dobre, nije pravila pompu oko ceremonije venčanja, te je izabrala da se ceo čin drži iza očiju javnosti, a ekipa Kurira, uslikala ju je dok je bacala bidermajer.

foto: Kurir

Ćerka Luna

Malo nakon venčanja, medijskim nebom u Srbiji odjeknula je vest, da će se Mina ostvariti u najlepšoj ulozi, kao majka, te da će Anica Dobra postati baka. Trudnoću je krila od javnosti sve dok se nije porodila, a od tada se nije oglašavala na temu privatnog života.

foto: Kurir

Glumica je na svet donela ćerku, a kako je otkrila u intervjuu za magazin "Gloria" dala joj je ime Luna, što na latinskom znači "Mesec", a u rimskoj mitologiji se boginja meseca zvala upravo Luna.

Prvi put o majčinstvu, ali i Anici Dobroj kao baki

Glumica vešto krije svoj privatni život, a u podkastu "Mamazjanija", koji je prenela Zadovoljna.rs, otkrila je kako se snašla u ulozi majke, ali je i progovorila i o slavnoj majci Anici Dobroj, koja je postala baka.

foto: Zorana Jevtić

- Kad sam ja bila mala moja mama je ekstremno mnogo radila i znam da sam je stalno osuđivala u smislu posao ti je važniji od mene. Iskreno sad kad imam takav primer, ja nikad neću moći da budem tako disciplinovana kao ona, to je vojnička disciplina - rekla je Mina i dodala.

- To je urođeni karakter, njena majka je Slovenka, to je nivo discipline i odgovornosti koji ja nemam. Ja imam nešto opušteno i spontano u sebi. To kod nje ne postoji - rekla je u podkastu Mina, a priznala je i da je Anica s godinama opuštenija nego što je bila ranije.

foto: Promo

- Korisno je imati osobu na koju možeš da se osloniš - ispričala je Mina i otkrila šta majci govori kada je ostavi sa unukom.

- Ne moraš da joj stavljaš kapu, čarape. Sve je ok. To su jedine instrukcije koje joj dajem da bih je opustila, a ne da se brinem da li će ona o nečemu da razmišlja.

Detinjstvo

Drmska umetnica, ponešena emocija, prisetila se i svog detinjstva i tom prilikom prisetila se svog detinjstva i otkrila da je imala punu slobodu u svemu.

foto: Stefan Jokić

- Ako sam htela da idem u vrtić sa zelenom i narandžastom čarapom na jednoj i drugoj nozi, to sam mogla da radim. Imala sam potpunu slobodu, to je za naš mentalitet neuobičajeno. Mogla sam da stavim glistu u usta. Nisu me sprečavali ni u čemu. To je za moj karakter fenomenalno.

Uvek su imali poverenje u mene, sve sam pričala roditeljima, pogotovo mami, a pošto su mi dali poverenje, to sam htela da opravdam. Nikad nisam bila problematična. I putovala sam sama. Imala sam slobodu da budem ono što jesam - zaključila je Mina.

