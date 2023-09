"ZAVRŠILA SAM SA TIM, BILO JE ODVRATNO": Pop zvezda zauvek RASKRSTILA sa starijim muškarcima, a evo šta poručuje MLADIM DEVOJKAMA

Pevačica Demi Lovato otkrila je da njena veza s dečkom Džordanom Lutesom dobro napreduje nakon što je rešila svoje probleme zbog kojih su je isključivo privlačili dosta stariji muškarci.

Pevačica koja je ranije bila u vezi s Vilmerom Valderamom uprkos njihovoj 13-godišnjoj razlici u godinama, svoje prošle veze sa starijim muškarcima je opisala kao "odvratne" tokom gostovanja u jednom šou.

"Mogu sa sigurnošću reći više nemam tih problema", rekla je 31-godišnja zvezda. "Mislim da postoji nekoliko znakova da sam dobro. Sada sam s partnerom koji je mojih godina. Kada se sada osvrnem na prošlost i moje izlaske s dosta starijim muškarcima, pomislim kako je to bilo odvratno", ispričala je.

Lovato je takođe govorila o svojoj "zdravoj" vezi s 32-godišnjim Lutesom, a priznala je i da se nada da će se jednog dana venčati i imati decu s kolegom muzičarem.

"Postoji to partnerstvo u kojem prevladava magnetska privlačnost i taj način na koji se zajedno smejemo... Non stop je tako. Mislim da ako ste pronašli nekoga uz koga se osećate sigurno, ko vas toliko privlači, s kim se neprestano smejete, to je formula za stvarno sjajnu vezu", rekla je muzičarka.

Lovato se prvi put povezala s kanadskim umetnikom, koji je koautor više pesama na njenom albumu "Holy Fvck", dok je prošle godine radila na novoj muzici. Pre njega, povezivali su je s nekoliko starijih muškaraca, uključujući i ranije spomenutog Valderamu, s kojim je vezu započela 2010. godine. Ona i 43-godišnji glumac bili su zajedno, s prekidima i mirenjima, punih šest godina. Upoznali su se kad je njoj bilo 17 goidna, no nisu potvrdili vezu sve dok nije napunila 18 godina. On je tada imao 29 godina.

Otprilike šest godina nakon njihovog raskida, Lovato je objavila pesmu ‘29‘ za koju su obožavatelji sumnjali da je posvećana Valderami. Iako nikada nije potvrdila te glasine, upozorila je devojke da budu oprezne sa starijim muškarcima.

"Ako ste mlada devojka i mislite da je seksi ili zabavno izlaziti sa starijim muškarcima, znajte da to nije ok ako niste punoletne", rekla je u jednom intervjuu iz avgusta 2022. "Mislim da ponekad javnosti treba reći pravu istinu te sam iz tog razloga odlučila objaviti ovu pesmu. Mislim da je poruka te pesme jako važna", dodala je.

Osim s Valderamom, pevačicu su ranije romantično povezivali i s MMA borcima Giljermom ‘Bombom‘ Vanskoselosom Lukom Rokholdom, a takođe je bila verena i za američkog glumca, pevača i plesača Maksa Ehrika.

