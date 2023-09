KAŽU DA JE TITO BIO ZALJUBLJEN U NJU, A ONA JE VOLELA 22 GODINE STARIJEG: Nije smela u javnost posle udaje, a za jednim žali i sad

Sofija Loren danas ima 88 godina, a uz Moniku Beluči je verovatno najpoznatija Italijanka sveta.

Holivudska diva, model i modna ikona od 1950-ih do danas je uspela da stekne status legende filma, ali i boginje lepote čijem su se telu oduvek divili i muškarci i žene.

Srećnik koji je imao najposebnije mesto u njenom srcu bio je italijanski producent Karlo Ponti. Upoznali su se kada je Sofija imala samo 16 godina, a iako joj je na početku bio samo producent koji ju je učio svemu iz sveta šoubiznisa, uskoro je njihovih 22 godine razlike progutao snažan osećaj koji nisu mogli da sakriju.

Međutim, tada je Ponti bio oženjen u kojem je imao dvoje dece, a za razvod je bilo potrebno dobiti potvrdu od Vatikana. Međutim, nisu je dobili, pa su 1957. otišli ​​na put u Meksiko.

Tamo se razveo od svoje žene i oženio Loren. Međutim, po povratku kući, supružnici su se suočili sa novim problemima. U Italiji njihov brak nije bio priznat kao legalan.

Optužili su Pontija za bigamiju, a Lorena za nezakonitu zajednicu. Nisu ni imali pravo da se zajedno pojavljuju u javnosti. Međutim, ne želeći da se povinuju društvenim normama, par je napustio zemlju i živeo u inostranstvu dugi niz godina pokušavajući da dobije pravdu.

Međutim, Loren nije želela samo brak - želela je da osnuje porodicu i sanjala je o majčinstvu. Nažalost, nije bilo tako jednostavno. Glumica je pretrpela dva pobačaja, nakon čega je prošla hormonski tretman. I isplatilo se.

Ostala je u drugom stanju sa 34 godine, ali je morala da vodi mirnu trudnoću. Odlučila je da posluša njihov savet i mesecima je vodila povučeni način života iz hotelske sobe u Ženevi.

Priča o boravku Sofije Loren na Brionima je posebno interesantna i nju smo imali priliku da pročitamo u ispovesti Nade Budisavljević, Jovankine sestre u knjizi Žarka Jokanovića ”Moja sestra Jovanka Broz". Inače, šuškalo se da je Tito bio zaljubljen u Sofiju, da jovanka očima nije mogla da je gleda, ali istina je drugačija...

Nada je ispričala da je na Brione Sofija Loren došla sa jednogodišnjim sinom. Svaki dan se kupala u moru, odmarala, kuvala u Titovoj kuhinji i uživala.

"Svakog dana je telefonirala Karlu Pontiju. Kosu je prala destiliovanom vodom i stavljala je maslinovo ulje kao pakovanje. I ta njena kosa je bila veličanstvena. A kada bi je slikali uvek je okretala profil koji je bio lepši. To su te male tajne velikih majstora kuhinje. Sofija Loren je jako volela da kuva.

Posle je izdala knjigu “Sofija u kuhinji, s ljubavlju”. Tako nekako. I ona je pripremala sosove za špagete. Pošto se pravila velika količina tih sosova, sećam se da je u to stavljala teleće, svinjsko meso i pršutu, ali kada sam čula da ide i osam kilograma svežeg paradajza, bila sam iznenađena. I to je stvarno bilo veličanstveno. Pravi specijalitet. I onda smo svi to jeli, svi zajedno, bilo je božanstveno", seća se Jovankina sestra.

Ona je u knjizi ispričala kako je i Tito kuvao za Sofiju Loren. On je lično spremao zagorsku štrudlu za svoju gošću, a Nada kaže da ga nikad pre ni posle toga nije videla u kuhinji.

- On je uživao to da radi, bio je tu i neki kuvar, ali je insistirao da on to radi. Pravio je štruku, štrudlu s jabukama. Lično je razvijao testo na tom stolu i motao ga. Uživao je u tome. Ne znam baš da li je tačno znao koliko baš čega tu ide ili mu je kuvar u tome pomagao, ali je sam sve to mesio i pekao, rekla je.