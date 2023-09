NISAM IMALA NI ZA KIRIJU, A ONDA MI JE SINULA IDEJA: Sad sam opet MILIONERKA, a evo kako se sam se ponovo obogatila POSLE BANKROTA

Bivša pevačica benda Atomic Kitten, Keri Katona (42), otkrila je pre nekoliko meseci koliko zarađuje na OnlyFansu nakon što je postigla uspeh na toj platformi za odrasle i prevladala bankrot.

Katona je prebrodila brojne faze finansijskih poteškoća otkako se proslavila sa svojim bendom 1999. godine. Sada tvrdi da je od OnlyFansa zaradila više od milion funti.

"Da, zaradila sam više od toga. Ne mogu ni da izračunam, milijarderka sam", pohvalila se za The Sun.

foto: Profimedia

"Odaću sebi priznanje. Dolazim iz udomiteljske porodice, išla sam u osam škola, kupovala odeću na rasprodaji iz gepeka, plesala u krilu, ušla u bend, postala zaštitno lice Islanda, postala milionerka, bankrotirala, izgubila sve, opet postala milionerka i opet bankrotirala, pa opet postala milionerka. Ko to radi", otkriva.

Keri ne prestaje da se skida u donji veš za OnlyFans, te insistira na tome da će nastaviti da kreira takav sadržaj sve dok će imati publiku za to.

"Snimaću se za OnlyFans dok god zarađujem, dok god ljudi to žele. Tamo se svašta može naći, nisu to samo mlade, lepe devojke. U septembru ću napuniti 43 godine i vrlo je lako. Mogla bih da sedim upravo ovde, poje*em se i zaradim novac... Ili čak fotografišem svoja stopala. Zašto ne", dodaje.

Osim "karijere" na OnlyFansu, Keri je takođe pokrenula modne brendove Marnie i M Fit. Njeni prihodi omogućili su joj da si kupi Lamborgini u boji limete vredan 180 hiljada funti. Živi u vili vrednoj tri miliona funti u luksuznom predgrađu, gde žive i zvezde Premiershipa, a u sklopu imanja ima bazen i kućni bioskop. Ono što najviše želi jeste da svojoj deci omogući privatno obrazovanje.

Iako priznaje da novac ne može da joj kupi sreću, zahvalna je na prilikama koje joj je pružio.

Nedavno je otkrila da je bila u tolikoj oskudici pre karijere na OnlyFansu da je morala da proda poslednju preostalu uspomenu iz braka s Brajanom Mekfadenom. Nije mogla da plaća stanarinu tokom lokdauna 2020. godine, pa je prodala stari džuboks vredan 15 hiljada funti za samo 1.900 funti nakon što joj je njen bivši suprug dozvolio da ga zadrži nakon njihovog razvoda.

"Bila sam švorc! Morala sam da prodam svoj ogromni džuboks koji je bio venčani poklon od Brajana - to je bila jedina stvar koju sam uzela, samo sam uzela decu i taj džuboks, koji je bio vredan oko 16 hiljada", ispričala je i dodala: "Morala sam da ga prodam za 1.900 funti kako bih platila stanarinu i pomislila sam, znaš šta, iskoristiću svoje si*e. Pre sam to radila, pa zašto ne bih ponovo? I to je bila najbolja stvar koju sam ikada uradila."

"Zaključila sam da mi je Bog darovao dve neverovatno dobre si*e i bilo bi mi bolje da ih iskoristim. Sada sam zaradila stotine hiljada funti na OnlyFansu", priznala je.

Insistira i na tome da njen sadašnji verenik, Rajan Mahoni nema problema s njenim deljenjem eksplicitnih fotografija na internetu. Rajan joj je zapravo pomogao da snimi prve fotografije, a u tome joj je pomogla i njena starija kći Moli (21).

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

