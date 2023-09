KADA ONA PROĐE, BURME SAME PADAJU: Zavela NAJBOGATIJEG čoveka na svetu, uništila dve porodice, a sad se IZDEFORMISALA operacijama

Ljubavna priča Džefa Bezosa i Loren Sančez počela je dvostrukom preljubom.Najbogatiji čovek na svetu i njegova partnerka novinarka, voditeljka i pilotkinja Loren Sančez praktično su nerazdvojni otkako se saznalo za njihovu ljubav.

foto: Michael TRAN / AFP / Profimedia

Tako su ove godine zajedno otišli i na odmor u Hrvatsku, s čitavom plejadom poznatih među kojima su bili i Kejti Peri i Orlando Blum.

foto: Tonci Plazibat / imago stock&people / Profimedia

Loren, koju mnogi prozivaju zbog plastičnih operacija, početkom godine dala prvi intervju u kom je progovorila o vezi s jednim od najbogatijih ljudi na svetu.

- Volimo da budemo zajedno i volimo da radimo zajedno. Pomaže mi oko moje knjige. On radi na tome da dobije licencu za pilota. Zajedno letimo. Zajedno vežbamo. Sve vreme smo zajedno, rekla je za The Wall Street Journal.

foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

- Živeti s Džefom Bezosom je kao da svaki dan imate priliku da prisustvujete MasterClassu. Ono o čemu me stvarno naučio jeste menadžment. Koji mi je najbolji savet dao? Održavam jako puno sastanaka i uvek bih na njima prva govorila, a on mi je rekao da sam ja šefica i da uvek treba da pustim ostale da kažu i da ja treba da govorim poslednja, kako niko ne bi bio pod uticajem mog mišljenja. Takođe mi je savetovao da mi sastanci traju kraće od sat vremena ako je moguće kao i da osoba koja vodi sastanak napiše dokument od šest stranica ili manje o čemu će se razgovarati i zašto. Ne znam kako mu to uspeva, može satima da čita dokumente, ispričala je Loren Sančez.

Džef ima i drugu stranu

Zatim je rekla da on ima i drugu stranu za koju ni ona nije znala.

- On je zaista jako duhovit. Nasmejava me sve vreme. Zna da bude baš šašav. Kada sam prvi put čula kako se smeje, pomislila sam, "ah, šta je ovo?". Sada mi se njegov smeh baš sviđa. Ako smo na nekoj žurci i razdvojimo se, moram samo da sačekam koji sekund i pratim odakle se čuje njegov smeh, otkrila je, a zatim se raspričala o manama veze s jednim od najbogatijih ljudi na svetu.

foto: Printskrin Instagram

Morala je, kako kaže, da nauči da ne odaje svoju tačnu lokaciju baš nikome i da mora jako da pazi šta objavljuje na društvenim mrežama.

- Teško mi je da pazim na to, ja sam veoma pričljiva i otvorena osoba i volim da delim svoje tajne. Morala sam da se potrudim i naučim da to ne smem da radim. Bila mi je to dobra lekcija. Nekada bih govorila ljudima sve i svašta, ali sada moram da pazim na privatnost i da kontrolišem neke stvari.

Ali ima više prednosti nego mana.

Ipak, Loren je zaključila kako život s njim ima puno više prednosti nego mana.

A da budu slobodni da se vole, prvo su morali da se reše svojih bračnih partnera koje su mesecima varali iza leđa, iako su se ponekad zajedno družili.

foto: COBRA-DUNES / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia;

Bezosova bivša supruga Mekenzi Skot je nakon razvoda 2019. godine, dobila 4 posto deonica Amazona, odnosno 36 milijardi dolara, a dosad kažu da je donirala oko 13 milijardi. Iako Džef redovno pomaže gde stigne, bivša partnerka mu je tu puno velikodušnija. Bivši par zajedno ima četvoro dece. Mekenzi se 2021. godine udala za profesora Dena Džueta.

Loren i Bezosa je upoznao njen bivši muž

Loren je u to vreme bila u braku s moćnim glumačkim agentom Patrikom Vajtselom za kog se udala 2005. godine, nakon razvoda od bivšeg igrača američkog nogometa Tonija Gonzalesa s kojim ima sina Niku i s kojim je ostala u prijateljskim odnosima, kao i s njegovom suprugom Oktober.

foto: Tonci Plazibat / imago stock&people / Profimedia

S Patrikom je dobila još dvoje dece, sina Evana i ćerku Elenor. Vezu s Bezosom započela je 2018. godine. Bezos i Sančez tajno su se viđali iza leđa svojih bračnih partnera, a upoznali su se upravo putem njenog tadašnjeg supruga Patrika. Džef i on bili su dobri prijatelji, a on ju je upoznao s Bezosom pre više od deset godina.

U jednom su trenutku procurile kompromitirajuće poruke između Bezosa i Sančez, a ljubavnici su postali 'glavni' par. Inače, Sančez je karijeru započela kao reporterka i voditeljka, a dugo je vremena vodila 'Good Day LA' na Fox 11 televiziji. Kasnije se okušala i kao pilotkinja u helikopteru, a onda je osnovala i svoju kompaniju za snimanje.

Naređala je i nekoliko televizijskih i filmskih uloga, vodila šou "So You Think You Can Dance" kao i što se pojavila u filmskim hitovima "Fight Club" i "The Day After Tomorow".

(Kurir.rs/Blic žena)