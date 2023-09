"TREBA SVI DA SE VRATIMO PRIRODI": Bane Tomašević otišao na selo pa ZASUKAO RUKAVE! Posvetio se bašti i voćnjacima (FOTO)

Filmovima “Sveta Petka - Krst u pustinji” i “Vera”, koji su prikazani na Festivalu Filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji i na Filmskim susretima u Nišu, zapažene uloge je imao Branislav Tomašević. Glumac se uvek trudi da likove koje tumači “oživi” na najbolji mogući način i da na snimanjima bude u punoj koncentraciji.

- Ova dva filma su u potpunoj suprotnosti. “Sveta Petka...” otkriva jednu duhovnu dimenziju, a “Vera” je malo modernija priča i generalno sa snimanja oba filma nosim izuzetna iskustva. Inače, biografija glavne junakinje Vere Pešić je zaista posebna i drago mi je što je uopšte napravljen film o jednoj takvoj ženi. Što se tiče filma “Sveta Petka - Krst u pustinji” rad na ovom projektu nudi jedno zaista posebno iskustvo zbog te duhovne dimenzije koju nosi pomenuta priča jer imamo priliku da pratimo život jedne velike svetice. U filmu igram vizantijskog princa sa kojim se ona susreće tokom svog hodočašća koje je trajalo skoro ceo njen život i specifičnog boravka u pustinji. Inače, smatram da ne postoje male i velike uloge već ako date sve od sebe, onda znate da ste negde sebe zadovoljili. Još ako se na pravi način to komponuje u neku priču, onda je to divno - započinje razgovor Branislav Tomašević.

U poslednje vreme ste se dosta okrenuli i muzici?

- Ako imate prostora pored svih obaveza i u pozorištu i tokom snimanja serija i filmova, za još neki dar, onda zašto da ne. Smatram da su gluma i muzika nekako kompatibilni i da su deo šou biznisa. Kažu da je greh ne iskoristiti sve svoje darove u životu. Mene su često kolege iz pozorišta podsticali da se malo posvetim i muzici jer imam dar za muziku i za pevanje, tako da je to bio logičan put. Od jeseni bi trebalo da se još više fokusiram na neke stvari i da zaokružim jednu temu vezanu za muziku. Planiram da izdam album i nadam se da će to biti do kraja godine.

Možemo li posle albuma očekivati i solistički koncert?

- Zašto da ne? U principu to je uvek put ako želite nešto da radite do ispunjenja svojih snova. Veoma volim muziku i tokom čitavog života sam rastao uz nju jer mi mi se otac, koji je u zrelim godinama, još uvek bavi muzikom. Ali to su neke potajne želje i verujem da ću ih realizovati.

Dok ste snimali “Ubice mog oca” i tumačili Mišu Zvornika išli ste redovno u teretanu. U kakvoj ste sada fizičkoj kondiciji?

- Sada sam se malo opustio ali verujem da ću uspeti da se vratim u tu formu. Kažu da mišići sve pamte pa se onda uzdam u to da ću moći da se vratim u prethodnu formu. Samo treba malo sebe disciplinovati.

Ali zato vam poljoprivredni posao prija i nije vam stran...

- Nije jer očigledno je da glumci imaju višak slobodnog vremena. Nije mi problem da odem u prirodu i brinem o svom imanju u selu Semedraž kod Gornjeg Milanovca. Trebamo svi da se vratimo prirodi i Srbiji.

Prijatelji kažu da ste dobri u tom poslu?

Ja sam dobar domaćin. Volim da ugostim ljude i da se oni osećaju lepo kada dođu kod mene. Da bi im bilo lepo, sve mora da bude čisto i zategnuto kako kažu u Šumadiji. Zaista slobodno vreme volim da koristim u uređivanju okućnice i imanja. Imam i baštu i voćnjake i sve što je potrebno za život u prirodi. Verovatno ljudi u prirodi osećaju dobru energiju i posvećenost, pa zato im je i prijatno kada dođu kod mene.

Šta je ove godine najbolje rodilo?

- Ovo nije bila baš neka godina voća, ali mislim da će šljive biti dovoljno za neku rakiju.

Očekuje vas poslovno dinamična jesen?

- Imam u najavi tri nova projekta. Nastavljam rad na romskoj seriji “Ljubav u tišini” koja je zanimljiva i kvalitetna. Sa pilot epizodom sam vrlo zadovoljan. Zatim nastavljam rad na telenoveli “Zakopane tajne”, a oktobra počinjem da snimam treći serijal “Močvare”. Nadam se da će svi ovi projektu biti kvalitetni. Mnogo je važnije da vas nekada ne bude na malim ekranima nego da vas bude puno i to bude ispod nivoa. Ovo sve što trenutno radim je zaista okej.

