"BILO JE SAMO PITANJE VREMENA" Otkriven pravi RAZLOG RAZVODA Hjua Džekmana od 13 godina starije glumice! Isplivali DETALJI

Razvod holivudskog glumca Hjua Džekmana i Debore Li Furnes šokirao je njegove obožavatelje i javnost, a izvor blizak paru sada je za Page Six otkrio kako je to zapravo bilo očekivano i bilo je samo pitanje vremena kada će do njega i doći.

“To se dogodilo pre nekog vremena, prijatelji i porodica su znali za to. Problemi među njima postoje već neko vreme, počeli su čak i pre nego što se Hju vratio na Brodvej u februaru 2022. godini glumeći u predstavi 'The Music Man'. Deb nije bila često na probama, a na nekima je čak dremala", otkrio je izvor za Page Six i dodao kako u razvod nisu bile uključene treće osobe, te da su Hju i Debora postali obični cimeri koji su samo zajedno živeli.

foto: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uprkos tome što su ljudi bliski paru znali za njihov razlaz, obožavatelji su ostali šokirani kada su objavili da se razvode nakon 27 godina braka. Tu vest su potvrdili za magazin People i objasnili šta je dovelo do takve sasvim neočekivane odluke.

"Blagosloveni smo što smo delili gotovo tri decenije zajedno kao muž i žena, u predivnom braku punom ljubavi. Naše putovanje se sada menja i odlučili smo da se razdvojimo kako bismo nastavili s ličnim rastom. Naša porodica je bila i uvek će biti naš najveći prioritet. U ovo sledeće poglavlje ulazimo sa zahvalnošću, ljubavlju i dobrotom. Jako cenimo vaše razumevanje u poštovanju naše privatnosti dok naša porodica prolazi kroz ovu promenu. Ovo je jedina izjava koju će bilo ko od nas dati", stoji u njihovom zvaničnom saopštenju.

foto: Zabulon Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia

54-godišnji Hju i 67-godišnja Debora zajedno imaju dvoje dece, 23-godišnjeg sina Oskara i 18-godišnju ćerku Avu, a u braku su bili 27 godina. U njih ispočetka niko nije verovao jer je Debora starija 13 godina, ali s vremenom su dokazali da njihova ljubav ne poznaje takve granice.

Par se poslednjih godina uspešno nosio i s ružnim komentarima na Deborin račun i kritikama da izgleda neugledno, te da ne drži do izgleda uz svog muža koji je seks-simbol, ali njih to baš i nije doticalo, te se nisu se osvrtali na zle jezike, pa je odluka o razvodu dodatno sve zapanjila.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Bonus video:

03:32 ĐOLE ĐOGANI OTVORIO DUŠU I RASPLAKAO SE: RAZVOD SA SLAĐOM ME JE DOTUKAO! Bio skroz van sebe, a posle svega mu je rekla OVO