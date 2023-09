DOK SE DRUGI RAZVODE, NJIHOVA LJUBAV JE JAČA NEGO IKAD: Slavni pevač i njegova supruga OBNOVILI ZAVETE nakon 10 godina braka FOTO

Dok se drugi poznati parovi razvodi, a pod tim "drugi" mislimo na Džoa Džonasa i Sofi Tarner pa na Sofiju Vergaru i Džoa Manganijela, ljubav njih dvoje živi. Krisi Tajgen i Džon Ledžend obnovili su juče bračne zavete 10 godina nakon venčanja - na istom mestu gde su sklopili brak. Veoma romantično!

Tako kažu i oni koji su prisustvovali svećanom događaju u vili Pizzo pored jezera Komo u Italiji.

foto: Elena & Pedro / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Stigli su brodom... Bilo je neverovatno videti ih i dalje tako srećne zajedno. Džon Ledžend i Krisi Tajgen izašli su na balkon i pozdravili sve goste, on je kasnije održao kratak govor. Plesalo se, na obali jezera bio je psotavljen bar i to se mnogima dopalo. Bio je to vrlo elegantan, vrlo klasičan događaj", ispričao je insajder i dodao da je svuda bilo toliko cveća.

foto: Elena & Pedro / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Na romantičnom događaju bila su i starija deca Krisi Tajgen i Džona Ledženda, poznati par ima četvoro dece, dvoje mališana moraće da sačeka još koju godinu ne bi li se i na ovaj način pojavljivali sa roditeljima u javnosti.

Romantično je bilo juče dok je poznati par obnavljao bračne zavete, a romantično je bilo i samo venčanje koje je organizovano tri godine nakon veridbe.

foto: Elena & Pedro / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Džon Ledžend koji je 2013. otpevao hit "All of me" koja je omiljena pesma brojnim ljubavnim parovima, upoznao je svoju suprugu na snimanju svog spota "Stereo". Krisi Tajgen pojavila se u ekranizaciji pomenute ulatimativne himne ljubavi, a u Italiji je nosila providnu haljinu u crnoj boji.

(Kurir.rs/Blic žena)