ZBOG SNIMKA NA KOM SE DROGIRA ZAVRŠILA U ZATVORU, A SAD UŽIVA: Razgolićena starleta ODUZIMA DAH, a od POZADINE skače pritisak

Zvezda rijaliti šoua ''Love Island'' Kaz Krosli privlačila je svu pažnju okupljenih na plaži u Španiji. U šarenom kupaćem kostimu s lila trakom na glavi uhvaćena je veštim okom paparaca dok se sunčala pored bazena.

U prvom planu bio je njen isklesani stomak, kakav bi svaka žena volela da ima.

Inače, Kaz se proslavila u ''Love Islandu'' 2018. godine, a pre nego što se prijavila u rijaliti, bila je šminkerka. Sada je trener fitnesa.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

28-godišnja Kaz u šouu je upoznala svog dečka Džoša Denzela, s kojim je raskinula godinu kasnije, a onda se zaljubila u Tea Kembela, koji je godinu pre takođe učestvovao u tom šouu. I njihova je veza pukla 2020. godine, a od tad se javnosti nije hvalila novim ljubavnim partnerima.

Iste godine Kaz je uhapšena tokom odmora u Dubaiju nakon što je njen bivši partner kog je optužila za nasilje objavio snimak nje na kojem se drogira. Kaz je zatvorsko iskustvo opisala kao stravično i rekla da je uništilo njeno mentalno zdravlje i karijeru. Nakon toga tri meseca nije izašla iz kuće zbog anksioznosti, dodala je.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

''Situacija s Dubaijem za mene je mnogo dublja od svega što je prikazano u medijima. Upoznala sam tog tipa na Tajlandu i počeli smo da se viđamo u Marbelji, ali nikad nije bilo ništa ozbiljno. 2020, pre koronavirusa i karantina nameravala sam da odem u Dubai da radim mesec dana i na kraju sam ostala malo duže jer je taj tip bio tamo i na kraju sam se smuvala s njim'', započela je svoju priču u jednom podkastu.

''U početku je bilo savršeno i tri meseca bio je brižna, draga osoba i privuče te ideja o nekome i postaneš srećan. Zajedno smo bili u Dubaiju i polako se otkrilo ko je on zapravo, imao je veliku kontrolu i emocionalno me zlostavljao i nije bio dobar za mene. Ljudi s kojima je bio u blizini dovodili su me u situacije kao na tom snimku.''

foto: Printscreen

''Neću sedeti ovde i govoriti da se nikad pre nisam drogirala. Neću se pretvarati da sam nevina. Imam 28 godina i proputovala sam svet, bila na festivalima i eksperimentisala sam kao što to rade mladi.''

Kaz je otkrila da je potom odlučila da se vrati u Ujedinjeno Kraljevstvo, ali dok je išla na aerodrom, otkrila je da joj je neimenovani bivši istrgao fotografiju iz pasoša.

''Ja sam odlazila, on je sve moje stvari stavljao u torbe, a ja sam se pakirala. Uzeo je moj pasoš i iščupao je i zato nisam mogla da odem, a bio je Božić i sve što sam želela bilo je da odem kući svojoj porodici.''

Briznuvši u suze, televizijska zvezda rekla je da je bila zatočena u Dubaiju sve dok prijatelj nije uspeo da doleti u Dubai s novim pasošem.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)