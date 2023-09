OPRA VINFRI ME JE NAJSTRAŠNIJE PONIZILA: Slavna manekenka ŽESTOKO udarila na voditeljku! To što je tražila od mene bilo je GROZNO

Sindi Kraford prozvala je Opru Vinfri zbog njihovog intervjua iz 1986. godine, u kojem je poznata TV voditeljka zamolila tada 20-godišnju manekenku da pokaže svoje telo na nacionalnoj televiziji.

Poznati supermodel (57), kako piše Daily Mail, o tome je progovorila u novoj dokumentarnoj seriji Apple TV+, "The Super Models" u kojoj Sindi i njene slavne koleginice Naomi Kembel, Linda Evanđelista i Kristi Turlington govore o svojoj tadašnjoj dominaciji modnom industrijom.

foto: Printskrin/Instagram

Međutim, pre nego što je Sindi postala poznato ime, nacija ju je upoznala kada se prvi put pojavila u "Opra Vinfri" šou zajedno sa svojim predstavnikom Elite Modeling agencije, Džonom Kazablankom. U isečku prikazanom u dokumentarcu, čuje se kako Opra predstavlja prekrasnu mladu manekenku pre nego što upita: "Je li oduvek imala ovakvo telo? Ustani samo na trenutak, ovo je ono što ja nazivam telom." Sindi je nastavila nervozno da se smeši kada je ustala i dopustila publici i gledaocima kod kuće da je dobro osmotre.

foto: Profimedia

"Bila sam kao neki predmet ili dete, vide me, ali ne čuju. Kada to pogledate današnjim očima, Opra kaže ustani i pokaži mi svoje telo. Pokaži nam zašto si vredna biti ovde. U tom trenutku to nisam prepoznala i gledajući iz sadašnje perspektve pomislila sam: ‘O moj Bože, to stvarno nije bilo u redu.‘ Posebno od Opre!‘‘, ispričala je majka dvoje dece osvrćući se na taj događaj. Isečak je bio dostupan na Oprinom Jutjub kanalu do utorka uveče, satima pre nego što je dokumentarni film trebao biti objavljen. Na drugom delu u isečku, Opra je uputila nekoliko pitanja Džonu koji je govorio u Sindino ime.

Kada ga je Opra ispitivala o tome mora li agencija provesti modele kroz neki period obuke, on je odgovorio: "Sa Sindi je bilo mnogo više rada na psihi, nije bila sigurna želi li biti model... i malo po malo, njene ambicije rastu. Shvata da ako želi, može biti broj jedan u poslu."

Džonovo predviđanje se svakako obistinilo, ali u dokumentarnoj seriji Sindi je istakla koliko je naporno radila da to ostvari tokom ranih dana svoje karijere. Priznala je da se često znala onesvestiti od gladi tokom napornih dana snimanja.

foto: Profimedia

"Imala sam 20 godina, napustila sam fakultet kako bih bila model u Čikagu i bilo je super. Zarađivala sam 1000 dolara dnevno. Tamo je glavni posao bio katalog. Bio je jedan glavni fotograf, Viktor Skrebneski, definitivno mentor u modnoj industriji i kada je Viktor rekao ne miči se, nisi se pomakao. Tamo sam se onesvestila više puta. Pogotovo neposredno pre ručka, padnete u nesvest. A onda bi te podigli i ti bi sve ponovio", prisetila se.

foto: Profimedia

Ova serija Apple TV+, dodaju u Daily Mailu, uživa u izuzetnoj lepoti žena, ali ni ne beži od ružnih problema s kojima su se suočavale, poput zavisnosti, porodičnog zlostavljanja i rasne nejednakosti.

